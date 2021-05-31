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    Надаль начнет «Ролан Гаррос» с разгромной победы?

    Надаль — Попырин. Прогноз (к. 1.89) и ставки на «Ролан Гаррос» 31 мая 2021 года

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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Надаль — Попырин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Надаль

    Надаль, как обычно, является главным фаворитом «Ролан Гаррос». Прямо сейчас букмекеры предлагают поставить на его победу за 1.90.

    Весной Рафа выиграл два грунтовых турнира. В конце апреля испанец взял титул в Барселоне, где в финале провел невероятный матч против грека Стефаноса Циципаса.

    А в середине мая Надаль одержал победу на «Мастерсе» в Риме. В решающем матче короля грунта выиграл у Новака Джоковича. Кроме того, по ходу турнира Рафа обыграл Янника Синнера, Дениса Шаповалова и Александра Зверева. Матч против Шаповалова в какие-то моменты напоминал настоящий триллер — Надаль дожал соперника на тай-брейке третьего сета.

    Но также стоит отметить, что у Надаля были неудачные турниры в Монте-Карло и Мадриде. На обоих он вылетел после четвертьфинала, не сумев выиграть у Андрея Рублева и Александра Зверева.

    Попырин

    Попырин своего лучшего результата на грунте в этом сезоне добился в Мадриде. Сначала 21-летний теннисист прошел квалификацию, а потом выиграл два матча в основной сетке.

    Во втором круге Попырин сенсационно обыграл в двух сетах 19-летнего итальянца Янника Синнера. И Алексей вполне мог пройти дальше третьего раунда, если бы не встреча с Надалем. Испанцу он, конечно же, уступил — 3:6, 3:6.

    Также стоит отметить, что Попырин попал через квалификацию в основную сетку «Мастерса» в Монте-Карло. Там он в итоге дошел до второго круга.

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    Но были и неудачи. В Белграде Попырин проиграл в стартовом матче Джону Миллману, а на «Мастерсе» в Риме уступил уже в первом раунде квалификации. Стабильно показывать классный теннис у австралийца пока не получается.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Надаль без проблем выиграет в предстоящем матче. На Попырина можно поставить за 23.00.

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    Самый главный вопрос заключается в том, сколько геймов возьмет представитель Австралии.

    На «Ролан Гаррос» Рафа всегда включает турбо-режим, поэтому встреча вполне может завершиться полным разгромом Попырина.

    Ставка — победа Надаля с форой по геймам (-10,5) за 1.89.

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    Надаль — Попырин: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 31.05.2021. Прогнозы на теннис. Надаль начнет «Ролан Гаррос» с разгромной победы?
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