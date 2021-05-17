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    Хачанов прервет ужасную серию поражений?

    Бонзи — Хачанов. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Лионе 17 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Бонзи — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Бенжамена Бонзи в первом круге на турнире в Лионе (Франция). Матч пройдет 17 мая, начало — в 12:45 мск. Бонзи — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бонзи

    Бонзи в этом году играет, в основном, на «челленджерах». На уровне ATP француз провел всего несколько матчей, одержав при этом лишь одну победу. Еще в конце февраля он обыграл соотечественника Люку Пуиля, для которого это был первый матч за полтора года.

    Перед поездкой в Лион Бенжамен неудачно выступил на «челленджере» в Загребе. 115-я ракетка мира уступил в двух сетах чилийцу Алехандро Табило.

    Но зато в начале мая Бонзи стал победителем «челленджера» в Остраве. Но надо понимать, что там был соответствующий уровень соперников.

    Хачанов

    Тем временем у Хачанова проблемы. В первую очередь, психологические. Это, пожалуй, главная причина последних неудач Карена.

    Серия поражений Хачанова составляет уже четыре матча.

    В Монте-Карло россиянин выиграл у серба Ласло Дьере, но потом уступил испанцу Пабло Каррено-Бусте.

    А вот в Барселоне, Мадриде и Риме Хачанов вообще ни разу не выиграл. Карен потерпел поражения от Кэмерона Норри, Кея Нисикори и Федерико Дельбониса.

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    Интересно, что в римском матче против Дельбониса Карен взял первый сет, но потом что-то пошло не так. Аргентинец забрал вторую партию со счетом 6:4, а в решающей повесил сопернику баранку. Хачанов впервые с 2019 года проиграл сет 0:6.

    Прогноз и ставка

    На Бонзи в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.00, а на победу Хачанова — за 1.41.

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    Если Карен и здесь проиграет, ему точно надо будет задуматься о сотрудничестве с психологом. И это не шутка. Потому что все проблемы Хачанова, по всей видимости, кроются именно в психологии.

    В этом сезоне россиянин проиграл шесть матчей, в которых брал первый сет. Это очень показательный факт.

    Ставка — победа Хачанова в двух сетах за 1.97. Карен никому ничего не должен, но соперника из второй сотни рейтинга надо уверенно побеждать.

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