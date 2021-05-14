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    Рублев обыграет уставшего Сонего?

    Сонего — Рублев. Прогноз (к. 1.83) и ставки на турнир в Риме 14 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Сонего — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 20:00 мск. Сонего — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сонего

    Сонего в четверг одержал сенсационную победу над Домиником Тимом. Это была вторая победа итальянца над соперником из топ-10.

    Лоренцо очень хорошо начал встречу с австрийцем, забрал первый сет, во втором уступил на тай-брейке, а в решающем отыграл матчбол и ворвался в четвертьфинал домашнего «Мастерса» — 6:4, 6:7, 7:6.

    Безусловно, это, возможно, даже самая главная на данный момент победа в карьере Сонего. Все-таки 26-летний теннисист остановил одного из лучших грунтовиков в мире.

    В первом круге Сонего выиграл у француза Гаэля Монфиса, а потом у соотечественника Джанлуки Маджера.

    Также стоит отметить, что Сонего в начале апреля стал победителем турнира в Кальяри. В общем, парень умеет играть на грунте.

    Рублев

    Тем временем Рублев в третьем круге провел очень качественный матч против Роберто Баутисты-Агута.

    Эту игру никак нельзя назвать простой, но Андрей действовал очень уверенно. В итоге победа со счетом 6:4, 6:4.

    И это очень порадовало после нервного матча с Яно-Леннардом Штруффом. Там россиянину пришлось отыгрываться после первого сета, в котором он уступил на тай-брейке.

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    Рублев вышел в четвертьфинал на восьмом турнире в текущем сезоне. Попасть в восьмерку лучших ему не удалось только в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    На Сонего в этом матче можно поставить за 3.95, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.28.

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    Многое будет зависеть от игры Рублева. При этом никто не отрицает, что Сонего тоже в порядке, не каждому дано выиграть у Тима.

    Но, как обычно, надо учитывать нюанса. И в данном случае есть сомнения, что Лоренцо хватит сил на игру с Рублевым. Встреча с Тимом получилась чересчур изнурительной. Не факт, что итальянец успеет восстановиться. Андрей должен этим воспользоваться.

    Ставка — победа Рублева в двух сетах за 1.83.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных сетов Сонего меньше 9,5 за 1.95.

    В прошлом году на турнире в Вене Рублев выиграл у Сонего со счетом 6:4, 6:4. Что-то подобное будет и в предстоящем матче.

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