Сонего
Сонего в четверг одержал сенсационную победу над Домиником Тимом. Это была вторая победа итальянца над соперником из топ-10.
Лоренцо очень хорошо начал встречу с австрийцем, забрал первый сет, во втором уступил на тай-брейке, а в решающем отыграл матчбол и ворвался в четвертьфинал домашнего «Мастерса» — 6:4, 6:7, 7:6.
Безусловно, это, возможно, даже самая главная на данный момент победа в карьере Сонего. Все-таки 26-летний теннисист остановил одного из лучших грунтовиков в мире.
В первом круге Сонего выиграл у француза Гаэля Монфиса, а потом у соотечественника Джанлуки Маджера.
Также стоит отметить, что Сонего в начале апреля стал победителем турнира в Кальяри. В общем, парень умеет играть на грунте.
Рублев
Тем временем Рублев в третьем круге провел очень качественный матч против Роберто Баутисты-Агута.
Эту игру никак нельзя назвать простой, но Андрей действовал очень уверенно. В итоге победа со счетом 6:4, 6:4.
И это очень порадовало после нервного матча с Яно-Леннардом Штруффом. Там россиянину пришлось отыгрываться после первого сета, в котором он уступил на тай-брейке.
Рублев вышел в четвертьфинал на восьмом турнире в текущем сезоне. Попасть в восьмерку лучших ему не удалось только в Мадриде.
Прогноз и ставка
На Сонего в этом матче можно поставить за 3.95, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.28.
Многое будет зависеть от игры Рублева. При этом никто не отрицает, что Сонего тоже в порядке, не каждому дано выиграть у Тима.
Но, как обычно, надо учитывать нюанса. И в данном случае есть сомнения, что Лоренцо хватит сил на игру с Рублевым. Встреча с Тимом получилась чересчур изнурительной. Не факт, что итальянец успеет восстановиться. Андрей должен этим воспользоваться.
Ставка — победа Рублева в двух сетах за 1.83.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных сетов Сонего меньше 9,5 за 1.95.
В прошлом году на турнире в Вене Рублев выиграл у Сонего со счетом 6:4, 6:4. Что-то подобное будет и в предстоящем матче.