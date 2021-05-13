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    Сможет ли Рублев обыграть Баутисту-Агута?

    Баутиста-Агут — Рублев. Прогноз (к. 2.33) и ставки на турнир в Риме 13 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Баутиста-Агут — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в третьем круге на «Мастерсе» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 17:00 мск. Баутиста-Агут — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Баутиста-Агут

    Испанец стартовал в Риме с победы над Томми Полом. Нельзя сказать, что это был легкий матч, но американец в итоге взял семь геймов.

    Во втором раунде Баутиста-Агут выиграл у Кристиана Гарина — 7:6, 6:3. А вот это уже серьезный успех. Чилиец здорово играет на грунте, так что это довольно значимая победа.

    Перед этим Роберто не очень удачно выступил в Мадриде и Барселоне, где смог выиграть только по одному матчу.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Баутиста-Агут прошел дальше — до третьего круга.

    Рублев

    Рублев начал в Риме сразу со второго круга. И первый же матч получился очень нервным.

    Андрей с трудом выиграл у Яна-Леннарда Штруффа. Первый сет россиянин проиграл на тай-брейке, второй взял со счетом 6:1, а в решающем снова была борьба — 6:4.

    Надо признать, что матчи на грунте даются Рублеву не очень легко. В Мадриде он впервые в сезоне проиграл раньше четвертьфинала, уступив в третьем круге Джону Изнеру.

    Все прогнозы на теннис

    В Барселоне седьмая ракетка мира проиграл в четвертьфинале Яннику Синнеру. Перед этим же он не без проблем прошел Альберта Рамоса.

    Прогноз и ставка

    На Баутисту-Агута можно поставить за 2.32, победу Рублева в этом матче букмекеры предлагают за 1.66.

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    Это будет уже третий матч между Андреем и Роберто в этом сезоне. Россиянин проиграл испанцу в Дохе, но потом взял реванш в Монте-Карло. Во втором случае теннисисты провели на корте три сета.

    Скорее всего, в ближайшем матче им тоже не хватит двух партий.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

    Ставить на победу Рублева здесь опасно. Играть против испанцев на грунте всегда сложно.

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