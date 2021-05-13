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    Сможет ли Александрова остановить Пегулу?

    Александрова — Пегула. Прогноз (к. 1.79) и ставки на турнир в Риме 13 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Пегула
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Джессики Пегулы в третьем круге на крупном турнире в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 11:00 мск. Александрова — Пегула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александрова

    Александровой во втором круге чуть-чуть повезло. Ее соперница Дженнифер Брэди не смогла выйти на матч из-за травмы.

    А в первом раунде россиянка одержала победу над украинкой Мартой Костюк — 6:3, 6:1.

    В Мадриде Екатерина вылетала после первого круга, уступив Виктории Азаренко. Но зато перед этим ей удалось дойти до четвертьфинала в Штутгарте. Там 26-летняя теннисистка обыграла Каролину Мухову и Белинду Бенчич.

    Пегула

    Тем временем Пегула в среду шокировала весь теннисный мир победой над Наоми Осакой.

    В первом сете американка дожала вторую ракетку мира на тай-брейке, а во втором отдала сопернице всего лишь два гейма. Такого, конечно, никто не ожидал.

    В первом круге Джессика обыграла россиянку Дарью Касаткину — тоже в двух сетах.

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    Пегула начала играть на грунте только в конце апреля. В Мадриде она дошла до третьега круга, где проиграла Арине Соболенко.

    Пегула в матче с Осакой одержала пятую победу над топ-10 в сезоне.

    Прогноз и ставка

    На Александрову букмекеры в этом матче предлагают поставить за 2.59, а на Пегулу — за 1.55.

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    Пегула только что сокрушила Осаку, но это женский теннис, тут далеко не всегда (никогда, на самом деле) надо искать логику. Это совсем не значит, что после удачного матча с японкой она обыграет и Александрову.

    Ставка — Александрова выиграет хотя бы один сет за 1.56.

    И еще один вариант — ставку на тотал выигранных геймов Александровой больше 11,5 за 1.79. Тут совсем нельзя исключать, что теннисисткам понадобится третий сет.

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