Александрова
Александровой во втором круге чуть-чуть повезло. Ее соперница Дженнифер Брэди не смогла выйти на матч из-за травмы.
А в первом раунде россиянка одержала победу над украинкой Мартой Костюк — 6:3, 6:1.
В Мадриде Екатерина вылетала после первого круга, уступив Виктории Азаренко. Но зато перед этим ей удалось дойти до четвертьфинала в Штутгарте. Там 26-летняя теннисистка обыграла Каролину Мухову и Белинду Бенчич.
Пегула
Тем временем Пегула в среду шокировала весь теннисный мир победой над Наоми Осакой.
В первом сете американка дожала вторую ракетку мира на тай-брейке, а во втором отдала сопернице всего лишь два гейма. Такого, конечно, никто не ожидал.
В первом круге Джессика обыграла россиянку Дарью Касаткину — тоже в двух сетах.
Пегула начала играть на грунте только в конце апреля. В Мадриде она дошла до третьега круга, где проиграла Арине Соболенко.
Пегула в матче с Осакой одержала пятую победу над топ-10 в сезоне.
Прогноз и ставка
На Александрову букмекеры в этом матче предлагают поставить за 2.59, а на Пегулу — за 1.55.
Пегула только что сокрушила Осаку, но это женский теннис, тут далеко не всегда (никогда, на самом деле) надо искать логику. Это совсем не значит, что после удачного матча с японкой она обыграет и Александрову.
Ставка — Александрова выиграет хотя бы один сет за 1.56.
И еще один вариант — ставку на тотал выигранных геймов Александровой больше 11,5 за 1.79. Тут совсем нельзя исключать, что теннисисткам понадобится третий сет.