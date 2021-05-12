Японка Наоми Осака сыграет с американкой Джессикой Пегулой во втором круге на крупном турнире в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:30 мск. Пегула — Осака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пегула

Пегула стартовала в Риме с победы над Дарьей Касаткиной — 7:5, 6:3. Как и ожидалось, американка идеально воспользовалась ошибками российской теннисистками. В ее игре тоже хватало недочетов, но у Касаткиной их было гораздо больше.

Для Джессики это всего лишь второй турнир на грунте. На прошлой неделе она выступила в Мадриде. Там Пегуле повезло дойти до третьего раунда.

Без везения действительно не обошлось. Во втором раунде 31-я ракетка мира должна была сыграть против Виктории Азаренко, которая в итоге не вышла на матч из-за травмы.

А в четвертьфинал Пегулу не пустила будущая победительница турнира Арина Соболенко. Абсолютно без шансов — 1:6, 2:6.

Осака

Осака начинает в Риме сразу со второго раунда. Как и в случае с Пегулой, для японки это лишь второй в текущем сезоне турнир на грунте.

На первом — в Мадриде — Наоми выступила неудачно. Уже во втором круге она проиграла Каролине Муховой — 4:6, 6:3, 1:6.

При этом после матча Осака абсолютно не нервничала, а спокойно признала, что в ключевые моменты допустила несколько серьезных ошибок.

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Осака в этом сезоне выиграла Открытый чемпионат Австралии и дошла до четвертьфинала на турнире в Майами.

Прогноз и ставка

На Пегулу в этом матче можно поставить за 2.96, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.42.

Достаточно осторожный коэффициент на японскую теннисистку. По всей видимости, это связано с неудачей Наоми в Мадриде.

Но надо признать, что Пегула вряд ли окажет такое же сопротивление, как Мухова. На самом деле, даже Касаткина могла спокойно обыгрывать американку, если бы не допускала столько ошибок.

Ставка — победа Осаки в двух сетах за 2.05.

И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Пегулы меньше 10,5 за 1.87.