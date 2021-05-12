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    Осака выиграет у Пегулы в двух сетах?

    Пегула — Осака. Прогноз (к. 2.05) и ставки на турнир в Риме 12 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Пегула — Осака
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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет с американкой Джессикой Пегулой во втором круге на крупном турнире в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:30 мск. Пегула — Осака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пегула

    Пегула стартовала в Риме с победы над Дарьей Касаткиной — 7:5, 6:3. Как и ожидалось, американка идеально воспользовалась ошибками российской теннисистками. В ее игре тоже хватало недочетов, но у Касаткиной их было гораздо больше.

    Для Джессики это всего лишь второй турнир на грунте. На прошлой неделе она выступила в Мадриде. Там Пегуле повезло дойти до третьего раунда.

    Без везения действительно не обошлось. Во втором раунде 31-я ракетка мира должна была сыграть против Виктории Азаренко, которая в итоге не вышла на матч из-за травмы.

    А в четвертьфинал Пегулу не пустила будущая победительница турнира Арина Соболенко. Абсолютно без шансов — 1:6, 2:6.

    Осака

    Осака начинает в Риме сразу со второго раунда. Как и в случае с Пегулой, для японки это лишь второй в текущем сезоне турнир на грунте.

    На первом — в Мадриде — Наоми выступила неудачно. Уже во втором круге она проиграла Каролине Муховой — 4:6, 6:3, 1:6.

    При этом после матча Осака абсолютно не нервничала, а спокойно признала, что в ключевые моменты допустила несколько серьезных ошибок.

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    Осака в этом сезоне выиграла Открытый чемпионат Австралии и дошла до четвертьфинала на турнире в Майами.

    Прогноз и ставка

    На Пегулу в этом матче можно поставить за 2.96, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.42.

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    Достаточно осторожный коэффициент на японскую теннисистку. По всей видимости, это связано с неудачей Наоми в Мадриде.

    Но надо признать, что Пегула вряд ли окажет такое же сопротивление, как Мухова. На самом деле, даже Касаткина могла спокойно обыгрывать американку, если бы не допускала столько ошибок.

    Ставка — победа Осаки в двух сетах за 2.05.

    И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Пегулы меньше 10,5 за 1.87.

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