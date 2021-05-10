Россиянин Карен Хачанов сыграет против аргентинца Федерико Дельбониса в первом круге на «Мастерсе» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 14:00 мск. Хачанов — Дельбонис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Очень несложно догадаться, в каком психологическом состоянии сейчас находится Хачанов. Пока что грунтовый сезон россиянина похож на катастрофу.

На прошлой неделе Карен вылетел уже после первого круга на «Мастерсе» в Мадриде, проиграв японцу Кею Нисикори.

В Барселоне Хачанов тоже не одержал ни одной победы. Там его обыграл британец Кэмерон Норри.

Единственный пока что матч грунте в этом году 24-летний теннисист выиграл в «Монте-Карло». Карен прошел в первом раунде серба Ласло Дьере, после чего уступил Пабло Каррено-Бусте.

Дельбонис

Как ни странно, у Дельбониса дела идут заметно лучше, чем у Хачанова. Но тут важно отметить, что аргентинец, по сути, только на грунте и играет.

Еще в феврале он выступил в Кордове, потом были турниры в Буэнос-Айресе и Сантьяго. Поэтому Федерико оказался неплохо готов к основной части грунтового сезона.

В Монте-Карло Дельбонис сначала прошел квалификацию, а потом выиграл один матч в основной сетке. Мог бы и больше, но во втором круге его соперником был Рафа Надаля.

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После турнира в Белграде, где Федерико дошел до четвертьфинала, он добился очень хорошего результата в Мадриде. Снова пройдя через квалификацию, аргентинский теннисист на этот раз добрался до третьего раунда, где в очень напряженном матче уступил будущему финалисту турнира Маттео Берреттини.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.83, победу Дельбониса букмекеры предлагают за 2.02.

Карену снова достался сложный соперник. Дельбонис находится в очень хорошей форме, поэтому со ставкой на победу Хачанова, пожалуй, лучше не рисковать.

Скорее всего, встреча получится затяжной, как это часто бывает и у россиянина, и у аргентинца.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.