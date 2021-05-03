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    Сможет ли Кудерметова удивить Квитову?

    Квитова — Кудерметова. Прогноз (к. 2.78) и ставки на турнир в Мадриде 3 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Квитова — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против чешской теннисистки Петры Квитовой в третьем круге на крупном турнире в Мадриде. Матч пройдет 3 мая, начало — в 14:00 мск. Квитова — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Квитова

    Квитова очень уверенно провела первые матчи в Мадриде. Пока что бывшая вторая ракетка мира не проиграла ни одного сета.

    В первом круге Петра одержала победу над соотечественницей Мари Бузковой. По ходу второго сета соперница снялась из-за повреждения, перед этим же Квитова взяла первую партию со счетом 6:2.

    Во втором раунде 31-летняя теннисистка ожидаемо выиграла у Анжелик Кербер — 6:4, 7:5.

    Квитова трижды выигрывала турнир в Мадриде — в 2011, 2015 и 2018 году.

    Кудерметова

    Тем временем Кудерметова тоже подтвердила серьезность своих намерений в Мадриде.

    Вероника стартовала с победы над Еленой Весниной, которая проводила свой первый матч после декрета. В итоге больших проблем у 24-летней теннисистки не возникло — 6:1, 6:4.

    А после этого Кудерметова в шестой раз в карьере выиграла у соперницы из топ-10. Россиянка одержала победу над Кики Бертенс — 6:4, 6:3. Голландская теннисистка является действующей чемпионкой турнира в Мадриде.

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    И теперь у Кудерметовой довольно внушительный баланс побед и поражений на грунте в этом году — 11:1.

    Прогноз и ставка

    На Квитову в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.48, а на победу Кудерметовой — за 2.81.

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    Вероника ранее еще ни разу не играла против Петры, и этот момент точно не в ее пользу. Квитову уже сложно чем-то удивить, а вот для россиянки теннис соперницы может стать откровением.

    Кудерметова в отличной форме, но будет сложно. Возможно, Вероника возьмет сет, но в следующий раунд, скорее всего, выйдет Квитова.

    Ставка — Кудерметова выиграет хотя бы один сет за 1.74.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.78.

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