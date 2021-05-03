Россиянин Карен Хачанов сыграет против японца Кея Нисикори в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 3 мая, начало — в 12:00 мск. Хачанов — Нисикори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

У Хачанова сейчас очень непростой период. Россиянин слабо провел недавние турниры, в том числе на грунте.

После Открытого чемпионата Австралии относительно успешным для Карена стал только турнир в Роттердаме, где он выиграл два матча.

А вот в дальнейшем россиянин максимум преодолевал первый круг. Так было в Марселе, Дубае, Майами и Монте-Карло.

В Барселоне же Хачанов и вовсе проиграл уже в стартовом матче. Карен неожиданно уступил британцу Кэмерону Норри.

На «Мастерсе» в Монте-Карло, где Хочанов открыл грунтовую часть сезона, он одержал победу над Ласло Дьере, но после этого без шансов уступил Пабло Каррено-Бусте.

Нисикори

Тем временем Нисикори постепенно приближается к своей лучшей форме.

Японец перешел на грунт в конце апреля, выступив на турнире в Барселоне. И там ему сразу же удалось выиграть у Гидо Пельи и Кристиана Гарина, против которых всегда тяжело на глине.

В итоге бывшую четвертую ракетку мира остановил Рафа Надаль. Но Нисикори смог взять сет даже в матче с «Грунтовым королем».

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Нисикори в 2013-2018 годах доходил в Мадриде минимум до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.83, а на победу Нисикори — за 2.02.

Сложно сказать, почему именно на Карена коэффициент в данном случае ниже. Последние результаты россиянина совсем не дают повода для оптимизма.

Ставка — победа Нисикори за 2.02. Хачанову будет сложно против цепкого японца, которые, по всей видимости, наконец-то избавился от последствий травмы, которая долгое время мешала ему играть на высоком уровне.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 1.64.