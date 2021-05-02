Мухова
Мухова после Открытого чемпионата Австралии, где она сенсационно дошла до полуфинала, провела только два матча.
20-я ракетка мира не выходила на корт до конца апреля из-за травмы. Почти два месяца ушло на восстановление после повреждения мышц живота.
В первом матче после паузы Мухова проиграла Екатерине Александровой на старте турнира в Штутгарте. Каролина взяла первый сет, но потом, ей по всей видимости, не хватило сил завершить встречу в свою пользу.
В Мадриде 24-летняя теннисистка стартовала с победы над китаянкой Ван Цян — 6:1, 6:3.
Осака
Осака проводит первый турнир после не самого удачного выступления в Майами. В США японская теннисистка потерпела первое поражение с весны прошлого года.
Более того, Наоми не просто проиграла — она взяла у Марии Саккари всего лишь четыре гейма.
Перед этим же Осака выиграла 23 матча подряд. С 2000 года только четырех теннисисток были серии длиннее.
В Мадриде чемпионка Australian Open начала с победы над соотечественницей Мисаки Дои — 7:5, 6:2.
На данный момент лучшим результатом Осаки на турнире в Мадриде остается выход в четвертьфинал в 2019 году.
Прогноз и ставка
На Мухова в этом матче можно поставить за 2.66, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.50.
У Муховой очень сильный характер, и если у нее не будет проблем с самочувствием, в матче будет борьба.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40. Опасно, но чешская теннисистка действительно способна создать проблемы второй ракетке мира.
Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 2,5 за 2.19.