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    Все новости спорта

    Сможет ли Осака выиграть у Муховой в двух сетах?

    Мухова — Осака. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Мадриде 2 мая 2021 года

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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против чешской теннисистки Каролины Муховой во втором круге на крупном турнире в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 12:00 мск. Мухова — Осака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мухова

    Мухова после Открытого чемпионата Австралии, где она сенсационно дошла до полуфинала, провела только два матча.

    20-я ракетка мира не выходила на корт до конца апреля из-за травмы. Почти два месяца ушло на восстановление после повреждения мышц живота.

    В первом матче после паузы Мухова проиграла Екатерине Александровой на старте турнира в Штутгарте. Каролина взяла первый сет, но потом, ей по всей видимости, не хватило сил завершить встречу в свою пользу.

    В Мадриде 24-летняя теннисистка стартовала с победы над китаянкой Ван Цян — 6:1, 6:3.

    Осака

    Осака проводит первый турнир после не самого удачного выступления в Майами. В США японская теннисистка потерпела первое поражение с весны прошлого года.

    Более того, Наоми не просто проиграла — она взяла у Марии Саккари всего лишь четыре гейма.

    Перед этим же Осака выиграла 23 матча подряд. С 2000 года только четырех теннисисток были серии длиннее.

    В Мадриде чемпионка Australian Open начала с победы над соотечественницей Мисаки Дои — 7:5, 6:2.

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    На данный момент лучшим результатом Осаки на турнире в Мадриде остается выход в четвертьфинал в 2019 году.

    Прогноз и ставка

    На Мухова в этом матче можно поставить за 2.66, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.50.

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    У Муховой очень сильный характер, и если у нее не будет проблем с самочувствием, в матче будет борьба.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40. Опасно, но чешская теннисистка действительно способна создать проблемы второй ракетке мира.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 2,5 за 2.19.

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