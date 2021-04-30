Представитель Германии Александр Зверев сыграет против белоруса Ильи Ивашко в четвертьфинале турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдетт 30 апреля, начало — в 13:30 мск. Зверев — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Зверев, стартовавший на домашнем турнире сразу со второго раунда, в своем первом матче показал довольно уверенный теннис.

Шестая ракетка мира одержал победу над литовцем Ричардасом Беранкисом — 6:2, 6:4. Очень неплохо, учитывая, что для Александра это был первый матч за последние две недели.

Перед этим Зверев провел два матча на «Мастерсе» в Монте-Карло. В третьем круге 24-летний теннисист уступил Давиду Гоффену. Выступит лучше ему помешало повреждение локтя.

Сейчас же, по словам самого Зверева, он может играть в полную силу.

Ивашко

Ивашко отлично подготовился к грунтовой части сезона, в чем можно было убедиться еще на прошлой неделе. На турнире в Барселоне белорус легко преодолел квалификацию и первый круг, а потом едва не остановил самого Рафу Надаля.

В Мюнхене Илья тоже пришлось начинать с квалификации, которая на этот раз получилась не такой простой. Но зато в стартовом матче основной сетки 107-я ракетка мира разгромил Эмиля Руусувуори — 6:1, 6:2.

Следующим соперником Ивашко стал Маккензи Макдональд. В первом сете белорус уступил на тай-брейке, но в следующих двух партиях отдал американцу лишь три гейма.

Все прогнозы на теннис

В 11-ти матчах на грунте в этом году Ивашко одержал девять побед.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.33, а на победу Ивашко — за 3.58.

Как ни странно, но коэффициент на Зверева достаточно осторожный. И это не должно удивлять, учитывая форму соперника. Ивашко может удивить.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.55.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Ивашко больше 10,5 за 1.88.