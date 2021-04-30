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    У Зверева будут проблемы в игре с Ивашко?

    Зверев — Ивашко. Прогноз (к. 2.55) и ставки на турнир в Мюнхене 30 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Ивашко
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    Александр Зверев
    Представитель Германии Александр Зверев сыграет против белоруса Ильи Ивашко в четвертьфинале турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдетт 30 апреля, начало — в 13:30 мск. Зверев — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Зверев, стартовавший на домашнем турнире сразу со второго раунда, в своем первом матче показал довольно уверенный теннис.

    Шестая ракетка мира одержал победу над литовцем Ричардасом Беранкисом — 6:2, 6:4. Очень неплохо, учитывая, что для Александра это был первый матч за последние две недели.

    Перед этим Зверев провел два матча на «Мастерсе» в Монте-Карло. В третьем круге 24-летний теннисист уступил Давиду Гоффену. Выступит лучше ему помешало повреждение локтя.

    Сейчас же, по словам самого Зверева, он может играть в полную силу.

    Ивашко

    Ивашко отлично подготовился к грунтовой части сезона, в чем можно было убедиться еще на прошлой неделе. На турнире в Барселоне белорус легко преодолел квалификацию и первый круг, а потом едва не остановил самого Рафу Надаля.

    В Мюнхене Илья тоже пришлось начинать с квалификации, которая на этот раз получилась не такой простой. Но зато в стартовом матче основной сетки 107-я ракетка мира разгромил Эмиля Руусувуори — 6:1, 6:2.

    Следующим соперником Ивашко стал Маккензи Макдональд. В первом сете белорус уступил на тай-брейке, но в следующих двух партиях отдал американцу лишь три гейма.

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    В 11-ти матчах на грунте в этом году Ивашко одержал девять побед.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.33, а на победу Ивашко — за 3.58.

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    Как ни странно, но коэффициент на Зверева достаточно осторожный. И это не должно удивлять, учитывая форму соперника. Ивашко может удивить.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.55.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Ивашко больше 10,5 за 1.88.

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