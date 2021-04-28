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    Сможет ли Шаповалов выиграть у Муте?

    Шаповалов — Муте. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Эшториле 28 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Шаповалов — Муте
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    Денис Шаповалов
    Представитель Канады Денис Шаповалов сыграет против француза Корентена Муте во втором круге на турнире в португальском Эшториле. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 13:00 мск. Шаповалов — Муте: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шаповалов

    Сезон для Шаповалова пока что сложно назвать успешным. В этом году выиграть больше двух матчей ему удалось только в Дубае. Там Денис дошел до полуфинала, где уступил Ллойду Харрису.

    На «Мастерсе» в Майами 22-летний теннисист сначала с трудом выиграл у Ильи Ивашко, а потом уступил будущему победителю турнира поляку Хуберту Хуркачу.

    На грунте Шаповалов начал играть только в конце апреля, пропустив перед этим турниры в Марбелье и Кальяри, а также «Мастерс» в Монте-Карло.

    В Барселоне 14-я ракетка мира одержал победу над французом Жереми Шарди, после чего с треском проиграл соотечественнику Феликсу Оже-Альяссиму.

    Муте

    Тем временем Муте на прошлой неделе добился довольно неплохого результата в Барселоне. Француз дошел до третьего круга, что для него очень даже прилично.

    В первом круге Корентен одержал победу над Домиником Кепфером, а потом выиграл у Дэниэла Эванса, который в Монте-Карло остановил самого Новака Джоковича.

    А вот в матче с Диего Шварцманом и Муте уже ничего не получилось, аргентинец уверенно выиграл в двух сетах.

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    Перед этим Муте пытался попасть в основную сетку на «Мастерсе» в Монте-Карло, но уже в первом отборочном раунде уступил Педро Мартинесу.

    В Мюнхене 22-летний теннисист стартовал с победы над американцем Маркосом Хироном.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче предлагают поставить на Шаповалова за 1.46, а на победу Муте — за 2.80.

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    Муте тоже талантливый игрок, поэтому не факт, что Шаповалов выиграет, а тем более в двух сетах.

    Так что логично вообще не трогать варианты, связанные с исходом.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 1.95.

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