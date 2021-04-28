Шаповалов
Сезон для Шаповалова пока что сложно назвать успешным. В этом году выиграть больше двух матчей ему удалось только в Дубае. Там Денис дошел до полуфинала, где уступил Ллойду Харрису.
На «Мастерсе» в Майами 22-летний теннисист сначала с трудом выиграл у Ильи Ивашко, а потом уступил будущему победителю турнира поляку Хуберту Хуркачу.
На грунте Шаповалов начал играть только в конце апреля, пропустив перед этим турниры в Марбелье и Кальяри, а также «Мастерс» в Монте-Карло.
В Барселоне 14-я ракетка мира одержал победу над французом Жереми Шарди, после чего с треском проиграл соотечественнику Феликсу Оже-Альяссиму.
Муте
Тем временем Муте на прошлой неделе добился довольно неплохого результата в Барселоне. Француз дошел до третьего круга, что для него очень даже прилично.
В первом круге Корентен одержал победу над Домиником Кепфером, а потом выиграл у Дэниэла Эванса, который в Монте-Карло остановил самого Новака Джоковича.
А вот в матче с Диего Шварцманом и Муте уже ничего не получилось, аргентинец уверенно выиграл в двух сетах.
Перед этим Муте пытался попасть в основную сетку на «Мастерсе» в Монте-Карло, но уже в первом отборочном раунде уступил Педро Мартинесу.
В Мюнхене 22-летний теннисист стартовал с победы над американцем Маркосом Хироном.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче предлагают поставить на Шаповалова за 1.46, а на победу Муте — за 2.80.
Муте тоже талантливый игрок, поэтому не факт, что Шаповалов выиграет, а тем более в двух сетах.
Так что логично вообще не трогать варианты, связанные с исходом.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.
Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 1.95.