Представитель Канады Денис Шаповалов сыграет против француза Корентена Муте во втором круге на турнире в португальском Эшториле. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 13:00 мск. Шаповалов — Муте: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шаповалов

Сезон для Шаповалова пока что сложно назвать успешным. В этом году выиграть больше двух матчей ему удалось только в Дубае. Там Денис дошел до полуфинала, где уступил Ллойду Харрису.

На «Мастерсе» в Майами 22-летний теннисист сначала с трудом выиграл у Ильи Ивашко, а потом уступил будущему победителю турнира поляку Хуберту Хуркачу.

На грунте Шаповалов начал играть только в конце апреля, пропустив перед этим турниры в Марбелье и Кальяри, а также «Мастерс» в Монте-Карло.

В Барселоне 14-я ракетка мира одержал победу над французом Жереми Шарди, после чего с треском проиграл соотечественнику Феликсу Оже-Альяссиму.

Муте

Тем временем Муте на прошлой неделе добился довольно неплохого результата в Барселоне. Француз дошел до третьего круга, что для него очень даже прилично.

В первом круге Корентен одержал победу над Домиником Кепфером, а потом выиграл у Дэниэла Эванса, который в Монте-Карло остановил самого Новака Джоковича.

А вот в матче с Диего Шварцманом и Муте уже ничего не получилось, аргентинец уверенно выиграл в двух сетах.

Все прогнозы на теннис

Перед этим Муте пытался попасть в основную сетку на «Мастерсе» в Монте-Карло, но уже в первом отборочном раунде уступил Педро Мартинесу.

В Мюнхене 22-летний теннисист стартовал с победы над американцем Маркосом Хироном.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче предлагают поставить на Шаповалова за 1.46, а на победу Муте — за 2.80.

Муте тоже талантливый игрок, поэтому не факт, что Шаповалов выиграет, а тем более в двух сетах.

Так что логично вообще не трогать варианты, связанные с исходом.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 1.95.