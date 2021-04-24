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    Карацев заставит Джоковича нервничать?

    Джокович — Карацев. Прогноз (к. 2.25) и ставки на турнир в Белграде 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Карацев
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    Аслан Карацев и Новак Джокович
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Белграде. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 18:00 мск. Джокович — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Джокович после «Мастерса» в Монте-Карло решил провести неделю не в Барселоне, а в Белграде.

    В Монте-Карло, как известно, Новак уже в третьем круге сенсационно проиграл британцу Дэниэлу Эвансу — 4:6, 5:7. Это был просто не его день. Тем более перед этим серб спокойно выиграл у Янника Синнера, куда более опасного соперника.

    На домашнем турнире Джокович стартовал с победы над южнокорейцем Квон Сун Ву — 6:1, 6:3.

    С таким же счетом первая ракетка мира выиграл в четвертьфинале и у соотечественника Миомира Кецмановича.

    Карацев

    Карацев, как и Джокович, тоже попал в число сеяных, благодаря чему стартовал в Белграде сразу со второго круга.

    В первом матче Аслан с трудом выиграл у Аляжа Бедене. В третьем сете россиянин отыграл матчбол, после чего дожал словенца на тай-брейке.

    А в четвертьфинале 29-я ракетка мира одержал победу над Джанлукой Маджером — 6:3, 6:4. Несмотря на счет, этот матч тоже получился напряженным, не было ни одного легкого гейма.

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    Карацев третий раз в сезоне дошел до полуфинала на турнире ATP.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Джоковича, на которого можно поставить за 1.21. Победу Карацева предлагают за 4.90.

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    В феврале Аслан проиграл Новаку в полуфинале Australian Open. Серб тогда довольно легко взял три сета. Но от Карацева в тот момент ничего особенного и не ждали, понимая, что он и так уже совершил подвиг.

    Сейчас же, не будем скрывать, есть надежда на то, что россиянин заставит первую ракетку мира провести на корте три сета.

    Ставка — победа Карацева с форой по сетам (+1,5) за 2.25.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Карацева больше 8,0 за 1.89.

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