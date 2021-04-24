Россиянин Аслан Карацев сыграет против серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Белграде. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 18:00 мск. Джокович — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович после «Мастерса» в Монте-Карло решил провести неделю не в Барселоне, а в Белграде.

В Монте-Карло, как известно, Новак уже в третьем круге сенсационно проиграл британцу Дэниэлу Эвансу — 4:6, 5:7. Это был просто не его день. Тем более перед этим серб спокойно выиграл у Янника Синнера, куда более опасного соперника.

На домашнем турнире Джокович стартовал с победы над южнокорейцем Квон Сун Ву — 6:1, 6:3.

С таким же счетом первая ракетка мира выиграл в четвертьфинале и у соотечественника Миомира Кецмановича.

Карацев

Карацев, как и Джокович, тоже попал в число сеяных, благодаря чему стартовал в Белграде сразу со второго круга.

В первом матче Аслан с трудом выиграл у Аляжа Бедене. В третьем сете россиянин отыграл матчбол, после чего дожал словенца на тай-брейке.

А в четвертьфинале 29-я ракетка мира одержал победу над Джанлукой Маджером — 6:3, 6:4. Несмотря на счет, этот матч тоже получился напряженным, не было ни одного легкого гейма.

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Карацев третий раз в сезоне дошел до полуфинала на турнире ATP.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Джоковича, на которого можно поставить за 1.21. Победу Карацева предлагают за 4.90.

В феврале Аслан проиграл Новаку в полуфинале Australian Open. Серб тогда довольно легко взял три сета. Но от Карацева в тот момент ничего особенного и не ждали, понимая, что он и так уже совершил подвиг.

Сейчас же, не будем скрывать, есть надежда на то, что россиянин заставит первую ракетку мира провести на корте три сета.

Ставка — победа Карацева с форой по сетам (+1,5) за 2.25.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Карацева больше 8,0 за 1.89.