Джокович
Джокович после «Мастерса» в Монте-Карло решил провести неделю не в Барселоне, а в Белграде.
В Монте-Карло, как известно, Новак уже в третьем круге сенсационно проиграл британцу Дэниэлу Эвансу — 4:6, 5:7. Это был просто не его день. Тем более перед этим серб спокойно выиграл у Янника Синнера, куда более опасного соперника.
На домашнем турнире Джокович стартовал с победы над южнокорейцем Квон Сун Ву — 6:1, 6:3.
С таким же счетом первая ракетка мира выиграл в четвертьфинале и у соотечественника Миомира Кецмановича.
Карацев
Карацев, как и Джокович, тоже попал в число сеяных, благодаря чему стартовал в Белграде сразу со второго круга.
В первом матче Аслан с трудом выиграл у Аляжа Бедене. В третьем сете россиянин отыграл матчбол, после чего дожал словенца на тай-брейке.
А в четвертьфинале 29-я ракетка мира одержал победу над Джанлукой Маджером — 6:3, 6:4. Несмотря на счет, этот матч тоже получился напряженным, не было ни одного легкого гейма.
Карацев третий раз в сезоне дошел до полуфинала на турнире ATP.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в победе Джоковича, на которого можно поставить за 1.21. Победу Карацева предлагают за 4.90.
В феврале Аслан проиграл Новаку в полуфинале Australian Open. Серб тогда довольно легко взял три сета. Но от Карацева в тот момент ничего особенного и не ждали, понимая, что он и так уже совершил подвиг.
Сейчас же, не будем скрывать, есть надежда на то, что россиянин заставит первую ракетку мира провести на корте три сета.
Ставка — победа Карацева с форой по сетам (+1,5) за 2.25.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Карацева больше 8,0 за 1.89.