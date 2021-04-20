Американка Дженнифер Брэди сыграет против чешки Петры Квитовой в первом круге на турнире в Штутгарте. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 19:30 мск. Брэди — Квитова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Брэди

Неожиданная финалистка Australian Open в этом году на грунте пока еще не играла.

Любопытно, что после австралийского мэйджора Брэди до сих пор не выиграла ни одного матча. И эта история наверняка очень сильно сказывается на психологическом состоянии 14-й ракетки мира.

В Дохе американку разгромила Анетт Контавейт. Дженнифер взяла лишь три гейма.

На турнире в Майами Брэди проиграла в трех сетах испанке Саре Соррибес-Тормо.

Квитова

Кивтова открыла грунтовый сезон в начале апреля в Чарлстоне. На американском турнире бывшая вторая ракетка мира выиграла только один матч — стартовый против Сторм Сандерс. В третьем раунде чешская теннисистка проиграла в двух сетах Данке Ковинич — 4:6, 1:6.

Главным успехом Квитовой в этом году пока что остается победа на турнире в Дохе. В решающем матче Петра разгромила Гарбин Мугурусу, отдав испанке лишь три гейма. Кроме того, там она выиграла у Анастасии Павлюченковой, Анетт Контавейт и Джессики Пегулы.

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Самым же большим разочарованием для Квитовой стал Australian Open. Во втором круге она уступила рымынке Соране Кырсте.

Квитова в 2019 году стала победительницей турнира в Штутгарте.

Прогноз и ставка

На Квитову букмекеры предлагают поставить за 1.39, а на победу Брэди — за 3.10.

В 2019 году Петра обыгрывала американку в Брисбене, а в 2020-м — в Дубае. Если Квитова будет сконцентрирована, у Брэди не будет ни малейших шансов на успех в этом матче.

Ставка — победа Квитовой в двух сетах за 2.01.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Брэди меньше 10,5 за 1.84.