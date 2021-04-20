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    Квитова продлит неудачную серию Брэди?

    Брэди — Квитова. Прогноз (к. 2.01) и ставки на турнир в Штутгарте 20 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Брэди — Квитова
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    Петра Квитова
    Американка Дженнифер Брэди сыграет против чешки Петры Квитовой в первом круге на турнире в Штутгарте. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 19:30 мск. Брэди — Квитова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Брэди

    Неожиданная финалистка Australian Open в этом году на грунте пока еще не играла.

    Любопытно, что после австралийского мэйджора Брэди до сих пор не выиграла ни одного матча. И эта история наверняка очень сильно сказывается на психологическом состоянии 14-й ракетки мира.

    В Дохе американку разгромила Анетт Контавейт. Дженнифер взяла лишь три гейма.

    На турнире в Майами Брэди проиграла в трех сетах испанке Саре Соррибес-Тормо.

    Квитова

    Кивтова открыла грунтовый сезон в начале апреля в Чарлстоне. На американском турнире бывшая вторая ракетка мира выиграла только один матч — стартовый против Сторм Сандерс. В третьем раунде чешская теннисистка проиграла в двух сетах Данке Ковинич — 4:6, 1:6.

    Главным успехом Квитовой в этом году пока что остается победа на турнире в Дохе. В решающем матче Петра разгромила Гарбин Мугурусу, отдав испанке лишь три гейма. Кроме того, там она выиграла у Анастасии Павлюченковой, Анетт Контавейт и Джессики Пегулы.

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    Самым же большим разочарованием для Квитовой стал Australian Open. Во втором круге она уступила рымынке Соране Кырсте.

    Квитова в 2019 году стала победительницей турнира в Штутгарте.

    Прогноз и ставка

    На Квитову букмекеры предлагают поставить за 1.39, а на победу Брэди — за 3.10.

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    В 2019 году Петра обыгрывала американку в Брисбене, а в 2020-м — в Дубае. Если Квитова будет сконцентрирована, у Брэди не будет ни малейших шансов на успех в этом матче.

    Ставка — победа Квитовой в двух сетах за 2.01.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Брэди меньше 10,5 за 1.84.

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