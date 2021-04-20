Александрова
У Александровой был довольно неплохой старт сезона, но после Открытого чемпионата Австралии что-то пошло не так.
Екатерина проиграла уже в первом круге на турнире в Лионе. Там ее достаточно легко обыграла 18-летняя Клара Таусон.
В Дубае россиянка тоже вылетела после первого раунда, уступив американке Кори Гауфф.
Не лучшим образом Александрова сыграла и в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что дошла до четвертьфинала. 26-летняя теннисистка попала в число сеяных и стартовала сразу со второго круга. После победы над Терезой Мартинцовой уступила Маргарите Гаспарян.
На турнире в Майами Александрова уверенно выиграла у Нади Подороски, но потом потерпела поражение от Элины Свитолиной.
Мухова
Для Муховой это будет первый турнир после Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне чешская теннисистка серьезно травмировала мышцы живота, из-за чего ей пришлось пропустить целый ряд турниров.
Однако Каролина уже успела «пошуметь» в этом сезоне. На Australian Open она сенсационно дошла до полуфинала. Против ее тенниса ничего не смогли поделать Елена Остапенко, Мона Бартель, Каролина Плишкова, Элиза Мертенс и даже первая ракетка мира Эшли Барти.
В полуфинале австралийского мэйджора Мухова в невероятном матче проиграла американке Дженнифер Брэди.
Прогноз и ставка
На Александрову можно поставить за 2.34, победу Муховой букмекеры предлагают за 1.63.
В шести предыдущих матчах против Муховой россиянка одержала четыре победы. Но если взять самую свежую встречу этих теннисисток, то она завершилась в пользу чешки. И, пожалуй, только этот результат можно всерьез рассматривать в контексте предстоящего матча.
Александрова в последнее время не впечатляла, Мухова, в свою очередь, очень давно не играла. Скорее всего, будет очень нервная игра, в которой соперницам вряд ли будет достаточно двух сетов.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.
Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 8,5 за 1.61.