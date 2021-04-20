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    Справится ли Александрова с полуфиналисткой Australian Open?

    Александрова — Мухова. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Штутгарте 20 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Мухова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против чешской теннисистки Каролины Муховой в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 20 апреля, начало — в 12:30 мск. Александрова — Мухова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александрова

    У Александровой был довольно неплохой старт сезона, но после Открытого чемпионата Австралии что-то пошло не так.

    Екатерина проиграла уже в первом круге на турнире в Лионе. Там ее достаточно легко обыграла 18-летняя Клара Таусон.

    В Дубае россиянка тоже вылетела после первого раунда, уступив американке Кори Гауфф.

    Не лучшим образом Александрова сыграла и в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что дошла до четвертьфинала. 26-летняя теннисистка попала в число сеяных и стартовала сразу со второго круга. После победы над Терезой Мартинцовой уступила Маргарите Гаспарян.

    На турнире в Майами Александрова уверенно выиграла у Нади Подороски, но потом потерпела поражение от Элины Свитолиной.

    Мухова

    Для Муховой это будет первый турнир после Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне чешская теннисистка серьезно травмировала мышцы живота, из-за чего ей пришлось пропустить целый ряд турниров.

    Однако Каролина уже успела «пошуметь» в этом сезоне. На Australian Open она сенсационно дошла до полуфинала. Против ее тенниса ничего не смогли поделать Елена Остапенко, Мона Бартель, Каролина Плишкова, Элиза Мертенс и даже первая ракетка мира Эшли Барти.

    Все прогнозы на теннис

    В полуфинале австралийского мэйджора Мухова в невероятном матче проиграла американке Дженнифер Брэди.

    Прогноз и ставка

    На Александрову можно поставить за 2.34, победу Муховой букмекеры предлагают за 1.63.

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    В шести предыдущих матчах против Муховой россиянка одержала четыре победы. Но если взять самую свежую встречу этих теннисисток, то она завершилась в пользу чешки. И, пожалуй, только этот результат можно всерьез рассматривать в контексте предстоящего матча.

    Александрова в последнее время не впечатляла, Мухова, в свою очередь, очень давно не играла. Скорее всего, будет очень нервная игра, в которой соперницам вряд ли будет достаточно двух сетов.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 8,5 за 1.61.

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