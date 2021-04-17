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    Ковинич снова обыграет Жабер?

    Жабер — Ковинич. Прогноз (к. 2.42) и ставки на турнир в Чарлстоне 17 апреля 2021 года

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    Данка Ковинич
    Онс Жабер из Туниса сыграет против черногорки Данки Ковинич в полуфинале турнира в Чарлстоне (США). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 21:00 мск. Жабер — Ковинич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Жабер

    Жабер, как и ожидалось, в четвертьфинале очень легко выиграла у Нао Хибино. Игра больше напоминала тренировку, чем официальную встречу, в которой решалась судьба путевку в полуфинал.

    Теннисистка из Туниса отдала японке лишь один гейм — 6:0, 6:1. Шоу продолжалось меньше часа — 49 минут.

    Интересно, что Онс уже во второй раз на этом турнире смогла выиграть сет, не отдав ни гейма. Во втором раунде она повесила Баранку Алисии Паркс.

    В первом круге Жабер выиграла в двух сетах у Штефани Фёгеле.

    Ковинич

    Тем временем Ковинич, как и Жабер, тоже дошла до четвертьфинала на втором подряд турнире в Чарлстоне.

    И тут важно отметить, что у Данки были куда более опасные соперницы. Черногорская теннисистка выиграла у Виктории Томовой, Лорен Дэвис и Шелби Роджерс.

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    На прошлой неделе Ковинич дошла до финал, обыграв по ходу турнира Петрву Квитову и Жабер. С Онс они пересеклись в полуфинале, и соперница тогда взяла лишь пять геймов. В финале Данка проиграла россиянке Веронике Кудерметовой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Жабер в этом матче за 1.60, а на победу Ковинчич — за 2.46.

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    По всей видимости, это намек на реванш. Но на самом деле, явных аргументов в пользу Жабер нет. Тем более, как можно быть уверенным в ее победе, если неделю назад она, по сути, без шансов уступила Ковинич.

    Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.42. Скорее всего, теннисисткам понадобится и третья партия.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Ковинич больше 11,5 за 1.76.

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