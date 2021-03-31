Россиянин Андрей Рублев сыграет против хорвата Марина Чилича в 1/8 финала крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 31 марта, начало — в 03:30 мск. Чилич — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чилич

Текущий турнир можно назвать пока что лучшим для Чилича в текущем сезоне. Хорватский теннисист, чьи лучшие годы в карьере явно позади, не очень удачно начал 2021-й. Марин провалил Australian Open, проиграв уже в первом круге. Правда, там ему пришлось играть против Григора Димитрова.

В конце февраля бывшая третья ракетка мира выиграл несколько матчей на турнире в Сингапуре. Но первому же серьезному сопернику Чилич проиграл — Алексей Попырин ни отдал ему ни одного сета.

В Акапулько Чилич уже в стартовом матче попал на его одного талантливого игрока. Себатьян Корда тоже разобрался с Марином в двух партиях.

Все прогнозы на теннис

Первые матчи в Майами получились для Чилича невероятно сложными. Сначала были три сета против Федерико Кории, а потом тяжелейшая встреча против Кристиана Гарина. Но, как ни странно, в третьем круге хорватский теннисист уверенно выиграл у еще одного открытия сезона — итальянца Лоренцо Музетти.

Рублев

Тем временем Рублев в середине марта прервал свою невероятную серию побеж на турнирах ATP. В Дубае Андрея остановил Аслан Карацев, ставший в итоге победителем турнира.

Но в целом, конечно, Рублев проводит невероятный сезон. Ранее он уже был в четвертьфинал Australian Open, а также выиграл турнир в Роттердаме.

В Майами Рублев стартовал сразу со второго круга, где не оставил шансов Теннису Сандгрену. То же самое произошло и в матче против Мартона Фучовича — Андрей снова разгромил своего соперника, причем сделал это всего лишь за 52 минуты. Бедный венгр проиграл Рублеву в третий раз за месяц.

Рублев впервые в карьере дошел в Майами до четвертого круга.

Прогноз и ставка

На Чилича в этом матче можно поставить за 7.70, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.10.

Три предыдущих матча между этими теннисистами завершились победами Рублева. И скорее всего, россиянин продлит серию.

Чиличу будет непросто поддерживать высокий темп Рублева.

Ставка- победа Рублева с форой по геймам (-5,5) за 2.21.