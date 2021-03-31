ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин КучаевТрансферный дайджест. 23-29 марта Златан ИбрагимовичКвалификация ЧМ-2022. Проблемы из-за отсутствия VAR, возвращение Златана и мощная Турция «Питтсбург» НХЛ. Победа «Питтсбурга» над «Айлендерс» и антирекорд «Баффало»
  • 18:47
    • Левандовски пропустит оба матча с «Пари Сен-Жермен»
  • 18:23
    • Чалов включен в список самых талантливых игроков молодежного Евро-2021
  • 17:10
    • УЕФА планирует утвердить изменения в формате Лиги чемпионов в апреле
  • 15:35
    • Названо место проведения матчей ЛЧ между «Порту» и «Челси»
  • 15:21
    • «Спартак» начал обсуждение нового контракта с капитаном команды
  • 12:28
    • Соболев рассказал, как изменит имидж, если сборная России дойдет до полуфинала Евро-2020
  • 11:53
    • Хавбек «Локомотива» заразился коронавирусом
    Все новости спорта

    Рублев продлит серию побед в противостоянии с Чиличем?

    Чилич — Рублев. Прогноз (к. 2.21) и ставки на турнир в Майами 31 марта 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Андрей Рублёв Прогнозы на Марин Чилич Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Чилич — Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против хорвата Марина Чилича в 1/8 финала крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 31 марта, начало — в 03:30 мск. Чилич — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чилич

    Текущий турнир можно назвать пока что лучшим для Чилича в текущем сезоне. Хорватский теннисист, чьи лучшие годы в карьере явно позади, не очень удачно начал 2021-й. Марин провалил Australian Open, проиграв уже в первом круге. Правда, там ему пришлось играть против Григора Димитрова.

    В конце февраля бывшая третья ракетка мира выиграл несколько матчей на турнире в Сингапуре. Но первому же серьезному сопернику Чилич проиграл — Алексей Попырин ни отдал ему ни одного сета.

    В Акапулько Чилич уже в стартовом матче попал на его одного талантливого игрока. Себатьян Корда тоже разобрался с Марином в двух партиях.

    Все прогнозы на теннис

    Первые матчи в Майами получились для Чилича невероятно сложными. Сначала были три сета против Федерико Кории, а потом тяжелейшая встреча против Кристиана Гарина. Но, как ни странно, в третьем круге хорватский теннисист уверенно выиграл у еще одного открытия сезона — итальянца Лоренцо Музетти.

    Рублев

    Тем временем Рублев в середине марта прервал свою невероятную серию побеж на турнирах ATP. В Дубае Андрея остановил Аслан Карацев, ставший в итоге победителем турнира.

    Но в целом, конечно, Рублев проводит невероятный сезон. Ранее он уже был в четвертьфинал Australian Open, а также выиграл турнир в Роттердаме.

    В Майами Рублев стартовал сразу со второго круга, где не оставил шансов Теннису Сандгрену. То же самое произошло и в матче против Мартона Фучовича — Андрей снова разгромил своего соперника, причем сделал это всего лишь за 52 минуты. Бедный венгр проиграл Рублеву в третий раз за месяц.

    Рублев впервые в карьере дошел в Майами до четвертого круга.

    Прогноз и ставка

    На Чилича в этом матче можно поставить за 7.70, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.10.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Три предыдущих матча между этими теннисистами завершились победами Рублева. И скорее всего, россиянин продлит серию.

    Чиличу будет непросто поддерживать высокий темп Рублева.

    Ставка- победа Рублева с форой по геймам (-5,5) за 2.21.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Медведев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Азербайджан — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Кипр — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Малага — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Словакия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Хорватия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Люксембург — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Словакия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гибралтар — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.66
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Черногория — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Турция — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Уэльс — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мальта — Россия
  • Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
    • 02:33 25/03/2021     Молодежный Евро пройдет в два этапа
  • Молодежный Евро-2021: кто сыграет, каковы шансы России и главные звезды турнира
    • 12:57 24/03/2021     Доменико Тедеско
  • После Тедеско. Десять тренеров для «Спартака»
    • 02:44 27/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Чилич — Рублев 31.03.2021 в 03:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.21.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры