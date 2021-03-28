Россиянин Карен Хачанов сыграет против итальянца Янника Синнера в третьем круге крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 28 марта, начало — в 16:00 мск. Синнер — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Синнер попал в число сеяных, благодаря чему стартовал в Майами сразу со второго круга.

В своем первом матче Янник разгромил француза Уго Гастона — 6:2, 6:2. Эта игра еще раз подтвердила, что уже в ближайшем будущем 19-летний итальянец будет стабильным игроком топ-10.

Основным достижением Синнера в этом сезоне пока что остается победа на турнире в Мельбурне, который предшествовал Australian Open.

Что же касается недавних турниров, то как раз в марте Янник дошел до четвертьфинала в Марселе и Дубае. В обоих случаях его остановили россияне — Даниил Медведев и Аслан Карацев.

Хачанов

Хачанов тоже получил возможность стартовать сразу со второго раунда. В первом матче Карен легко выиграл у немца Янника Ханфманна — 6:3, 6:2.

Перед этим Хачанов не очень удачно выступил на турнире в Дубае. В третьем круге россиянин проиграл французу Жереми Шарди.

И в целом сезон пока что получается для Карена непростым. В Марселе его обыграл Мэтью Эбден, а в Роттердаме, тоже в 1/4 финала, Хачанов уступил Стефаносу Циципасу.

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Больше трех матчей на одном турнире Хачанов выигрывал на турнире в Мельбурне перед стартом Australian Open.

Прогноз и ставка

На Синнера букмекеры предлагают поставить за 1.54, а на победу Хачанова — за 2.55.

В прошлом году Хачанов в абсолютно эпичном матче обыграл Синнера в первом круге US Open. Янник тогда выиграл первые сеты, но в дальнейшем ему банально не хватило сил, чтобы дожать более выносливого на тот момент соперника.

Но уже в начале этого сезона итальянец взял реванш на турнире в Мельбурне. И в этом случае все тоже решилось на тай-брейке.

Хачанов в последнее время выглядит не очень убедительно, в его игре явно чего-то не хватает, чтобы сделать следующий шаг и стать стабильным игроком хотя бы топ-20.

Ставка — победа Синнера + тотал сетов больше 2,5 за 3.80.

Также можно рассмотреть ставку на то, что в матче будет хотя бы один тай-брейк за 2.19. В предыдущих матчах между Хачанов и Синнер пять раз доводили дело до тай-брейка.