Россиянка Дарья Касаткина сыграет против соотечественницы Маргариты Гаспарян в финале турнира в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 21 марта, начало — в 16:30 мск. Гаспарян — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гаспарян

Гаспарян третий раз вышла в финал турнира WTA, но впервые сделала это на уровне WTA 500. Ранее она выигрывала турниры в Баку и Ташкенте.

В первом круге Гаспарян выиграла у француженки Кристины Младенович. Уступив в первом сете на тай-брейке, Маргарита разгромила соперницу в следующих двух партиях со счетом 6:1.

Во втором раунде 26-летняя россиянка обыграла чешку Катерину Синякову, а в четвертьфинале — соотечественницу Екатерину Александрову. Благодаря победе над Александровой Маргарита прервала серию из 11 поражений от соперниц из топ-50.

В полуфинале Гаспарян одержала победу над Верой Звонаревой — тоже в двух сетах, как и в двух предыдущих матчах.

Касаткина

Касаткина вышла в седьмой финал в карьере и вернется в топ-50 рейтинга WTA. Ранее в этом году Дарья выиграла турнир в Мельбурне.

В начале марта Касаткина провалила турнир в Дубае, проиграв уже в первом круге француженке Ализе Корне. В Санкт-Петербурге ей тоже далеко не всегда удавалось стабильно играть на хорошем уровне, но в решающие моменты россиянка все-таки оказывалась лучше своих соперниц.

Во втором круге, в четвертьфинале и полуфинале Касаткина проигрывала первый сет, но в итоге делала камбэк. В этих матчах ей противостояли Александра Саснович, Вероника Кудерметова и Светлана Кузнецова.

Все прогнозы на теннис

Ранее Касаткина дважды доходила до полуфинала на турнире в Санкт-Петербурге.

Прогноз и ставка

На Гаспарян в этом матче можно поставить за 3.44, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.35.

Гаспарян во всех предыдущих матчах была андердогом, но, несмотря на это, одержала четыре шикарные победы. Поэтому прямо сейчас Касаткину никак нельзя назвать явным фаворитом предстоящего финала. Тем более с учетом того, как часто у Дарьи случаются провалы в игре. Против Кузнецовой и Кудерметовой она начинала с 1:6 в первом сете. В финале за такое могут запросто наказать.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.58.

А также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Гаспарян больше 10,5 за 1.97.