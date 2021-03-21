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    Сможет ли Гаспарян удивить Касаткину в финале турнира в Санкт-Петербурге?

    Гаспарян — Касаткина. Прогноз (к. 2.58) и ставки на турнир в Санкт-Петербурге 21 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Гаспарян — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против соотечественницы Маргариты Гаспарян в финале турнира в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 21 марта, начало — в 16:30 мск. Гаспарян — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гаспарян

    Гаспарян третий раз вышла в финал турнира WTA, но впервые сделала это на уровне WTA 500. Ранее она выигрывала турниры в Баку и Ташкенте.

    В первом круге Гаспарян выиграла у француженки Кристины Младенович. Уступив в первом сете на тай-брейке, Маргарита разгромила соперницу в следующих двух партиях со счетом 6:1.

    Во втором раунде 26-летняя россиянка обыграла чешку Катерину Синякову, а в четвертьфинале — соотечественницу Екатерину Александрову. Благодаря победе над Александровой Маргарита прервала серию из 11 поражений от соперниц из топ-50.

    В полуфинале Гаспарян одержала победу над Верой Звонаревой — тоже в двух сетах, как и в двух предыдущих матчах.

    Касаткина

    Касаткина вышла в седьмой финал в карьере и вернется в топ-50 рейтинга WTA. Ранее в этом году Дарья выиграла турнир в Мельбурне.

    В начале марта Касаткина провалила турнир в Дубае, проиграв уже в первом круге француженке Ализе Корне. В Санкт-Петербурге ей тоже далеко не всегда удавалось стабильно играть на хорошем уровне, но в решающие моменты россиянка все-таки оказывалась лучше своих соперниц.

    Во втором круге, в четвертьфинале и полуфинале Касаткина проигрывала первый сет, но в итоге делала камбэк. В этих матчах ей противостояли Александра Саснович, Вероника Кудерметова и Светлана Кузнецова.

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    Ранее Касаткина дважды доходила до полуфинала на турнире в Санкт-Петербурге.

    Прогноз и ставка

    На Гаспарян в этом матче можно поставить за 3.44, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.35.

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    Гаспарян во всех предыдущих матчах была андердогом, но, несмотря на это, одержала четыре шикарные победы. Поэтому прямо сейчас Касаткину никак нельзя назвать явным фаворитом предстоящего финала. Тем более с учетом того, как часто у Дарьи случаются провалы в игре. Против Кузнецовой и Кудерметовой она начинала с 1:6 в первом сете. В финале за такое могут запросто наказать.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.58.

    А также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Гаспарян больше 10,5 за 1.97.

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