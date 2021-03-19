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    Сможет ли Карацев остановить Рублева?

    Карацев — Рублев. Прогноз (к. 4.15) и ставки на турнир в Дубае 19 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Рублев
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    Аслан Карацев и Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против соотечественника Аслана Карацева в полуфинале престижного турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Карацев — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    Карацев продолжает удивлять теннисный мир. Такими темпами россиянин уже в этом сезоне ворвётся в первую двадцатку рейтинга ATP.

    В Дубае Аслан стартовал с уверенной победы над Егором Герасимовым. После этого 27-летний тенниссист провел три супер насыщенных матча, в каждом из которых все решилось только в третьем сете.

    Во втором раунде Карацев одержал победу над британцем Дэниэлом Эвансом, в третьем обыграл итальянца Лоренцо Сонего, а в четвертьфинале справился с Янником Синнером, несмотря на поражение в первой партии.

    Встреча с 19-летним Синнером подтвердила, что у Карацева в том числе еще и сумасшедшая выносливость.

    Карацев пробился во второй полуфинал уровня основного тура в сезоне и в карьере. Ранее он дошел до этой стадии на Australian Open, который стал для него дебютным «Большим шлемом».

    Рублев

    Тем временем Рублев продолжает разрывать тур. В четвертьфинаде турнира в Дубае Андрей выиграл в двух сетах у Мартона Фучовича. Эта победа стала для него уже 16-й в 2021 году, по этому показателю он на данный момент лидер сезона.

    Кроме того, победная серия Рублева на уровне ATP 500 теперь составляет 23 матча.

    «Надеюсь, я больше не сыграю с тобой в этом году», — сказал Фучович Рублеву сразу после матча. Это была шутка, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды.

    Кроме того, ранее на этой неделе Рублев выиграл в Дубае у финна Эмиля Руусувуори и американца Тейлора Фрица — тоже в двух сетах.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 4.60, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.23.

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    На прошлой неделе Карацев и Рублев стали победителями парного турнира в Дохе. Теперь же им предстоит сыграть друг против друга.

    Оба демонстрируют на этом турнире невероятный теннис, но в финал, скорее всего, выйдет Рублев, у которого банально больше опыта.

    Однако далеко не факт, что на этот раз Андрею хватит двух сетов.

    Ставка — победа Рублева со счетом 2-1 по сетам за 4.15.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Карацева больше 9,5 за 1.86.

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    Прогноз и ставка на матч Карацев — Рублев 19.03.2021 в 18:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 4.15.
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