Россиянин Андрей Рублев сыграет против соотечественника Аслана Карацева в полуфинале престижного турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Карацев — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Карацев продолжает удивлять теннисный мир. Такими темпами россиянин уже в этом сезоне ворвётся в первую двадцатку рейтинга ATP.

В Дубае Аслан стартовал с уверенной победы над Егором Герасимовым. После этого 27-летний тенниссист провел три супер насыщенных матча, в каждом из которых все решилось только в третьем сете.

Во втором раунде Карацев одержал победу над британцем Дэниэлом Эвансом, в третьем обыграл итальянца Лоренцо Сонего, а в четвертьфинале справился с Янником Синнером, несмотря на поражение в первой партии.

Встреча с 19-летним Синнером подтвердила, что у Карацева в том числе еще и сумасшедшая выносливость.

Карацев пробился во второй полуфинал уровня основного тура в сезоне и в карьере. Ранее он дошел до этой стадии на Australian Open, который стал для него дебютным «Большим шлемом».

Рублев

Тем временем Рублев продолжает разрывать тур. В четвертьфинаде турнира в Дубае Андрей выиграл в двух сетах у Мартона Фучовича. Эта победа стала для него уже 16-й в 2021 году, по этому показателю он на данный момент лидер сезона.

Кроме того, победная серия Рублева на уровне ATP 500 теперь составляет 23 матча.

«Надеюсь, я больше не сыграю с тобой в этом году», — сказал Фучович Рублеву сразу после матча. Это была шутка, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды.

Кроме того, ранее на этой неделе Рублев выиграл в Дубае у финна Эмиля Руусувуори и американца Тейлора Фрица — тоже в двух сетах.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 4.60, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.23.

На прошлой неделе Карацев и Рублев стали победителями парного турнира в Дохе. Теперь же им предстоит сыграть друг против друга.

Оба демонстрируют на этом турнире невероятный теннис, но в финал, скорее всего, выйдет Рублев, у которого банально больше опыта.

Однако далеко не факт, что на этот раз Андрею хватит двух сетов.

Ставка — победа Рублева со счетом 2-1 по сетам за 4.15.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Карацева больше 9,5 за 1.86.