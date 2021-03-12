Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в рамках полуфинала на турнире в Дохе (Катар). Матч пройдет 12 марта, начало — в 18:00 мск. Баутиста-Агут — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Баутиста-Агут

Баутиста-Агут начал новый сезон с провала на Открытом чемпионате Австралии. Уже в стартовом раунде испанец проиграл Раду Алботу. Для 13-й ракетки мира это, безусловно, был очень болезненный момент.

Однако эта неудача мотивировала Роберто. В конце февраля он дошел до финала на турнире в Монпелье. И пусть там у него были не самые опасные соперники, это все равно солидный результат. В решающем матче Баутиста-Агут уступил бельгийцу Давиду Гоффену.

Март 32-летний теннисист начал тоже далеко не так, как планировал. В первом круге турнира в Роттердаме испанец проиграл соотечественнику Алехандро Давидовичу-Фокине.

Но в Дохе Баутиста-Агут снова доказал, что по-прежнему способен играть на самом высоком уровне. В четвертьфинале Роберто одержал красивую победу над Домиником Тимом. А перед этим выиграл у Райли Опелки и Александра Бублика.

Рублев

Тем временем Рублев вышел в полуфинал турнира, не сыграв ни матча. Да, бывает и такое. Россиянин должен был стартовать со второго круга, но его соперник француз Ришар Гаске не смог выйти на матч из-за травмы.

Перед четвертьфиналом история повторилась. На этот раз от встречи с Андреем отказался венгр Мартон Фучович, у которого тоже возникли проблемы. И это первый случай в истории ATP-тура, когда кто-то прошел на отказе соперников два круга подряд.

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Однако ни для кого не секрет, что Рублев находится в прекрасной форме. На прошлой неделе российский теннисист стал победителем турнира в Роттердаме. В финале Рублев выиграл у Фучовича.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что в этом матче все-таки будет борьба. На Баутисту-Агута можно поставить за 2.71, а на победу Рублева — за 1.51.

Испанец действительно очень опасен, но все-таки надо учитывать, что он на этой неделе провел уже три очень энергозатратных матча, тогда как Рублев все это время только тренировался и восстанавливался. Этот момент, скорее всего, станет ключевым.

Ставка — победа Рублева в двух сетах за 2.27.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Баутисты-Агута меньше 11,5 за 1.97.