Россиянка Людмила Самсонова встретится с хорваткой Петрой Мартич в первом круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 03:30 мск. Мартич — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мартич

Начало сезона получилось у Мартич далеко не таким, как она планировала. Хорватская теннисистка с треском провалила выступление на Окрытом чемпионате Австралии.

Уже в стартовом раунде Петра проиграла 157-й ракетки мира Ольге Данилович из Сербии.

После этого Мартич также сыграла на турнире в Мельбурне с призовым фондом в 235 тысяч долларов. В четвертьфинале хорватка уступила будущей победительнице соревнований Дарье Касаткиной. Первый сет Петра отдала со счетом 0:6.

Одним из последних успехов Мартич можно считать выход в четвертый круг US Open-2020.

Самсонов

Главным достижением Самсомной в текущем сезоне на данный момент является выход в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В январе россиянка прошла непростую квалификацию из трех матчей.

Ну а уже в основном турнире Людмила стартовала с победы над испанкой Паулой Бадосой. Возможно, Самсонова смогла бы пройти еще дальше, но во втором круге на ее пути оказалась Гарбин Мугуруса.

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После Australian Open Самсонова тоже заявилась на турнир в Мельбурне. Увы, но уже в первом круге 22-летняя теннисистка уступила Саре Соррибес-Тормо.

В Аделаиде Самсомной тоже пришлось пройти через квалификацию. В первом раунде отбора она выиграла у Кимберли Бирелл, а во втором — у японки Мисаки Дои.

Прогноз и ставка

Букмекеры вполне ожидаемо больше верят в Мартич, на победу которой можно поставить за 1.59. Коэффициент на Самсонову — 2.42.

В августе прошлого года Самсонова проиграла Мартич на турнире в Палермо. Хорватка одержала волевую победу на грунтовом покрытии.

Возможно, Людмила и сейчас «зацепит» один сет, но матч, скорее всего, завершится в пользу более опытной Мартич.

Ставка - победа Мартич за 1.59.

Также можно рассмотреть ставку на победу Мартич в двух сетах за 2.40.