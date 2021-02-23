ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартинес стал героем дерби«Интер» положил руки на скудетто, пока «Милан» на коленях Команда Гвардиолы выиграла 18 матч крядуЧемпионство уже в руках «Манчестер Сити» Даниил МедведевТриумф откладывается. Джокович уничтожил Медведева в финале Australian Open
  • 17:48
    • Назначены арбитры на матчи «Аталанта» — «Реал» и «Боруссия» М — «Ман Сити»
  • 16:25
    • «Крылья Советов» вышли в четвертьфинал Кубка России, разгромив «Химки»
  • 16:05
    • Овечкин вышел на 4 место по победным голам в домашних матчах за всю историю НХЛ
  • 08:25
    • Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP
    Все новости спорта

    Сможет ли Самсонова обыграть Мартич?

    Мартич — Самсонова. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Аделаиде 23 февраля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Мартич — Самсонова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова встретится с хорваткой Петрой Мартич в первом круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 03:30 мск. Мартич — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мартич

    Начало сезона получилось у Мартич далеко не таким, как она планировала. Хорватская теннисистка с треском провалила выступление на Окрытом чемпионате Австралии.

    Уже в стартовом раунде Петра проиграла 157-й ракетки мира Ольге Данилович из Сербии.

    После этого Мартич также сыграла на турнире в Мельбурне с призовым фондом в 235 тысяч долларов. В четвертьфинале хорватка уступила будущей победительнице соревнований Дарье Касаткиной. Первый сет Петра отдала со счетом 0:6.

    Одним из последних успехов Мартич можно считать выход в четвертый круг US Open-2020.

    Самсонов

    Главным достижением Самсомной в текущем сезоне на данный момент является выход в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В январе россиянка прошла непростую квалификацию из трех матчей.

    Ну а уже в основном турнире Людмила стартовала с победы над испанкой Паулой Бадосой. Возможно, Самсонова смогла бы пройти еще дальше, но во втором круге на ее пути оказалась Гарбин Мугуруса.

    Все прогнозы на теннис

    После Australian Open Самсонова тоже заявилась на турнир в Мельбурне. Увы, но уже в первом круге 22-летняя теннисистка уступила Саре Соррибес-Тормо.

    В Аделаиде Самсомной тоже пришлось пройти через квалификацию. В первом раунде отбора она выиграла у Кимберли Бирелл, а во втором — у японки Мисаки Дои.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры вполне ожидаемо больше верят в Мартич, на победу которой можно поставить за 1.59. Коэффициент на Самсонову — 2.42.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В августе прошлого года Самсонова проиграла Мартич на турнире в Палермо. Хорватка одержала волевую победу на грунтовом покрытии.

    Возможно, Людмила и сейчас «зацепит» один сет, но матч, скорее всего, завершится в пользу более опытной Мартич.

    Ставка - победа Мартич за 1.59.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Мартич в двух сетах за 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Йокерит — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маритиму — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сарагоса — Алькоркон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.57
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Флорида — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Айлендерс — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Даллас — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Колорадо — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Финикс — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Герасимов — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • 01:57 17/02/2021     Килиан Мбаппе
  • Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
    • 12:56 17/02/2021     Фрагмент матча
  • Один Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря
    • 02:01 19/02/2021
    Прогноз и ставка на матч Мартич — Самсонова 23.02.2021 в 03:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.59.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры