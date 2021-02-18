Мухова
Мухова впервые в карьере сыграет в полуфинале на турнире «Большого шлема». Ее выступление на Australian Open очень напоминает голливудский блокбастер.
В третьем круге Мухова в невероятном матче обыграла соотечественницу Каролину Плишкову — 7:5, 7:5. Во втором партии она уступала 0:5, но каким-то образом выиграла семь геймов кряду.
Отыгрываться пришлось и в матче против Элиз Мертенс. В первом сете Мухова отдала два гейма на своей подаче, но все равно сумела взять партию.
А в четвертьфинале чешская теннисистка сделала почти невозможное. Мухова выиграла у Эшли Барти. Австралийка легко выиграла первый сет — 6:1, сразу же сделала брейк во втором — и вот здесь случился переломный момент. Каролина попросила медицинский тайм-аут, после которого Барти допустила в пять раз больше невынужденных ошибок, чем до него — 31 против шести. А Мухова сенсационно ворвалась в полуфинал мэйджора.
Брэди
Тем временем Брэди второй раз вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема». Благодаря этому она впервые попадет в топ-20.
Дженнифер прошла в четверку лучших на втором мэйджоре на харде подряд — на US Open-2020 она на этой стадии в трех сетах проиграла будущей чемпионке Наоми Осаке.
До четвертьфинала у Брэди вообще не было проблем. Американка выиграла в двух сетах у Алены Большовой, Мэдисон Брэнгл, Кайи Юван и Донны Векич.
Все прогнозы на Australian Open
В 1/4 финала Брэди одержала победу над соотечественницей Джессикой Пегулой. Дженнфер проиграла первый сет, но после этого уверенно взяла две партии, в которых отдала сопернице лишь три гейма.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Мухову за 2.61, а на победу Брэди — за 1.57.
Мухова однажды уже обыгрывала Брэди, это было на грунтовом турнире в Праге. Но сильно большое значение этой победе не надо придавать. Грунт далеко не самое любимое покрытие американки.
И все-таки есть ощущение, что Мухова теперь удивит Брэди и на харде. По предыдущим матчам можно легко сделать вывод, что эта чешка способна обыграть кого угодно.
Ставка - победа Муховой за 2.61.
Также можно рассмотреть ставку на то, что Мухова выиграет больше 11,5 гейма в матче за 2.06.