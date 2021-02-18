Американка Дженнифер Брэди сыграет против чешской теннисистки Каролины Муховой в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. матч пройдет 18 февраля в Мельбурне, начало — в 07:30 мск. Мухова — Брэди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мухова

Мухова впервые в карьере сыграет в полуфинале на турнире «Большого шлема». Ее выступление на Australian Open очень напоминает голливудский блокбастер.

В третьем круге Мухова в невероятном матче обыграла соотечественницу Каролину Плишкову — 7:5, 7:5. Во втором партии она уступала 0:5, но каким-то образом выиграла семь геймов кряду.

Отыгрываться пришлось и в матче против Элиз Мертенс. В первом сете Мухова отдала два гейма на своей подаче, но все равно сумела взять партию.

А в четвертьфинале чешская теннисистка сделала почти невозможное. Мухова выиграла у Эшли Барти. Австралийка легко выиграла первый сет — 6:1, сразу же сделала брейк во втором — и вот здесь случился переломный момент. Каролина попросила медицинский тайм-аут, после которого Барти допустила в пять раз больше невынужденных ошибок, чем до него — 31 против шести. А Мухова сенсационно ворвалась в полуфинал мэйджора.

Брэди

Тем временем Брэди второй раз вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема». Благодаря этому она впервые попадет в топ-20.

Дженнифер прошла в четверку лучших на втором мэйджоре на харде подряд — на US Open-2020 она на этой стадии в трех сетах проиграла будущей чемпионке Наоми Осаке.

До четвертьфинала у Брэди вообще не было проблем. Американка выиграла в двух сетах у Алены Большовой, Мэдисон Брэнгл, Кайи Юван и Донны Векич.

Все прогнозы на Australian Open

В 1/4 финала Брэди одержала победу над соотечественницей Джессикой Пегулой. Дженнфер проиграла первый сет, но после этого уверенно взяла две партии, в которых отдала сопернице лишь три гейма.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Мухову за 2.61, а на победу Брэди — за 1.57.

Мухова однажды уже обыгрывала Брэди, это было на грунтовом турнире в Праге. Но сильно большое значение этой победе не надо придавать. Грунт далеко не самое любимое покрытие американки.

И все-таки есть ощущение, что Мухова теперь удивит Брэди и на харде. По предыдущим матчам можно легко сделать вывод, что эта чешка способна обыграть кого угодно.

Ставка - победа Муховой за 2.61.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Мухова выиграет больше 11,5 гейма в матче за 2.06.