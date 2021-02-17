Россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев встретятся в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 февраля в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Рублев — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев впервые в карьере дошел до четвертьфинала Australian Open. Ранее лучшим результатом в Мельбурне для него был выход в четвертый круг.

Рублев очень мощно провел предыдущие матчи, до сих пор не проиграв здесь ни одного сета. Дважды в его матчах дело доходило до тай-брейка, но в обоих случаях российский теннисист заставлял соперников ошибаться.

В четвертом круге Рублев обыграл Каспера Рууда. После второго сета, который как раз завершился тай-брейком, норвежец решил, что дальше можно не продолжать и просто снялся с матча.

Поэтому самым напряженным для Рублева можно считать матч второго круга против бразильца Тиаго Монтейро. Андрей хоть и выиграл в трех сетах, но борьба была в каждой партии.

Медведев

Для Медведева это будет тоже первый четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии.

Но, в отличие от Рублева, Даниил провел свои предыдущие матчи далеко не так уверенно. В первую очередь, это касается встречи с Филипом Краиновичем в третьем раунде.

Медведев позволил сербу отыграться со счетом 0-2, много психовал, но в решающей партии все-таки вспомнил, что нужно делать. Но шоу получилось чересчур нервным.

Почти идеальную версию Медведева можно было наблюдать в матче против Маккензи Макдональда.

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Но значимость этой победы не стоит преувеличивать, американский теннисист находится на абсолютно другом уровне. Для Даниила это была не более чем хорошая тренировка перед четвертьфиналом.

Прогноз и ставка

На победу Медведева букмекеры предлагают поставить за 1.43, а на Рублева — за 3.02.

Если отталкиваться только от событий на текущем турнире, то, безусловно, тут можно смело говорить о том, что на Рублева коэффициент завышен. Андрей играет очень уверенно, более того, многие известные эксперты всерьез называют его претендентом на титул.

Но не все так просто. Во-первых, Рублев еще ни разу не обыгрывал Медведева. Пока что счет в противостоянии 4-0 в пользу Даниила.

Ну и как-никак, победная серия Медведева составляет уже 18 матчей, в большей части из которых он играл против теннисистов из топ-10.

В общем, все очень сложно, если говорить о ставке на исход.

Поэтому выбираем самый оптимальный вариант — ставка на тотал сетов больше 3,5 за 1.50.

Также можно рассмотреть ставку на то, что в матче будет как минимум один тай-брейк за 1.65.

И еще один вариант: ставка на тотал брейк-поинтов Рублева больше 7,5 за 1.93. Как ни странно, у Медведева на этом турнире часто очень много проблем на своей подаче.