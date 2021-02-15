Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Маккензи Макдональда в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 февраля в Мельбурне, начало — в 04:30 мск. Макдональд — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Макдональд

Макдональд во второй раз в карьере дошел до четвертого круга на турнире «Большого Шлема». Ранее ему удалось выиграть три матча на «Уимблдоне».

Американский теннисист первый матч в новом сезоне провел еще в начале января, когда проиграл соотечественнику Сэму Куэрри в первом круге турнира в Делрэй-Бич.

Уже в Австралии на одном из турниров Маккензи обыграл француза Ришара Гаске. Правда, после этого было поражение от австралийца Алекса Болта.

На австралийском мэйджоре Макдональд стартовал с победы над итальянцем Марко Чеккинато. Во втором круге его соперником стал хорват Борна Чорич, и вот здесь американец одержал сенсационную победу.

В третьем раунде Макдональд не отдал ни одного сета южноафриканцу Ллойду Харрису.

Медведев

Тем временем Медведева в последние дни многие стали называть главным фаворитом текущего турнира. Не в последнюю очередь из-за повреждения, которое получил Новак Джокович в игре против Тейлора Фрица. Серб продолжает играть, но есть мнение, что сейчас он не готов к триумфу.

Выводы, по всей видимости, оказались поспешными. Даниил мог вылететь уже в третьем круге. Хотя матч против Филипа Краиновича россиянин начал очень мощно, выиграл без проблем первый и второй сеты, но после этого что-то сломалось. В третьей и четвертой партиях Медведев много психовал, постоянно ругался с тренером, и в итоге дело дошло до пятого сета. Тут россиянин уже не дрогнул, более того, Краинович не взял ни одного гейма, но эта игра все равно оставила не самое приятное впечатление.

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Во втором круге Медведев тоже не смог выиграть в трех сетах, отдав одну партию испанцу Роберто Карбальесу-Баэне. Так что с разговорами про основного фаворита пока надо повременить.

Прогноз и ставка

Что же касается ближайшего матча, то у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Медведева. Но россиянин можно поставить за 1.016, а на победу Макдональда — за 21.00.

И мы тоже не сомневаемся, что на этот раз Даниилу не придется нервничать. Макдональд — это все-таки немножко другой уровень, тут Медведев вряд ли позволит сопернику взять хотя бы сет.

Ставка - победа Медведева с форой по геймам (-8,5) за 1.94.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче меньше 29,5 за 2.02.