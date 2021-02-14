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    Соболенко разрушит мечты Серены Уильямс?

    Соболенко — Уильямс. Прогноз (к. 2.86) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 14 февраля 2021 года

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    Серена Уильямс
    Американка Серена Уильямс сыграет против белоруски Арины Соболенко в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 февраля в Мельбурне, начало — в 05:00 мск. Соболенко — Уильямс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Соболенко

    Соболенко еще ни разу в карьере доходила даже до четвертьфинала на турнирах «Большого шлема», но в Мельбурн она приехала в качестве одной из главных фавориток.

    В конце прошлого сезона Арина выиграла турниры в Остраве и Линце, а новый сезон начала с триумфа в Абу-Даби. Белорусская теннисистка выиграла 15 матчей кряду.

    Правда, перед стартом австралийского мэйджора 22-летняя Соболенко с треском проиграла Кайе Канепи на одном из трех турниров, которые предшествовали Australian Open. Позже белоруска призналась, что слегка расслабилась после такого количества побед.

    Поражение оказалось полезным. На главном турнире у Арины пока не было проблем с настроем. Соболенко легко выиграла у Виктории Кузмовой, Дарьи Касаткиной и Энн Ли.

    Уильямс

    Тем временем Серена с первыми проблемами столкнулась в матче третьего круга против Анастасии Потаповой. Россиянка подавала на первый сет, но в итоге умудрилась в одном гейме допустить пять двойных ошибок. Явно перенервничала. Ну а легендарная американка таких ошибок не прощает.

    Серена в итоге забрала первую партию на тай-брейке, а во второй разгромила Потапову со счетом 6:2.

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    Перед этим же 39-летняя теннисистка одержала две уверенные победы. Сначала Серена быстро разобралась с немкой Лаурой Зигемунд, а потом обыграла сербку Нину Стоянович.

    Прогноз и ставка

    На победу Соболенко в этом матче можно поставить за 1.88, а на Серену — за 2.12.

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    По всей видимости, Уильямс снова придется ждать как минимум полгода, чтобы получить возможность сравнять с Маргарет Корт по числу титулов на турнирах «Большого шлема».

    Серена по-прежнему в отличной форме, но даже Потапова показала, что с ней можно играть. А Соболенко все-таки на данный момент одна из лучших теннисисток мира.

    Ставка - победа Соболенко за 1.88.

    Можно даже рассмотреть ставку на победу Соболенко в двух сетах за 2.86. Скорее всего, Арина разрушит мечты Серены.

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