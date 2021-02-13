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    Сможет ли Хачанов пройти Берреттини?

    Хачанов — Берреттини. Прогноз (к. 1.90) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 13 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Берреттини
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против итальянца Маттео Берреттини в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 13 февраля в Мельбурне, начало — в 09:00 мск. Хачанов — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    Хачанов с недавних пор находится в тени Даниила Медведева и Андрея Рублева, но вряд ли кто-то станет спорить, что у него тоже сумасшедший потенциал.

    В первом круге Карен в четырех сетах выиграл у австралийца Александара Вукича. Хороший матч, если не считать, что во втором сете россиянин уступил на тай-брейке.

    А во втором раунде Хачанов уверенно разобрался с литовцем Ричардасом Беранкисом. Классная победа в трех сетах.

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    Ранее Хачанов никогда не проходил на Australian Open дальше третьего круга.

    Берреттини

    Тем временем Берреттини в первом круге одержал победу над Кевином Андерсоном. Несмотря на то, что итальянец уложился в три сета, это был тяжелейший матч, особенно это касается первых двух сетов. Но Маттео выстоял, справившись с мощнейшей подачей южноафриканца.

    Во втором раунде Берреттини впервые на турнире проиграл один сет. И как ни странно, это случилось в матче против малоизвестного Томаша Махача. Итальянский теннисист легко взял первую и вторую партии, и, скорее всего, немного расслабился. Только так можно объяснить внезапный спад в его игре. В заключительном сете подобных проблем не было.

    Также надо отметить, что в начале февраля Берреттини на Кубке ATP выиграл у Доминика Тима, Гаэля Монфиса и Роберто Баутисты-Агута.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном случае больше склоняются к победе Берреттини, на которого можно поставить за 1.50. Победу Хачанова предлагают за 2.74.

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    Но на самом деле, Карен вполне может удивить итальянца. Сложно будет обоим, так что это один из тех случаев, когда ставка на исход — вообще не вариант.

    Ставка - общий тотал геймов в матче больше 40,5 за 1.90.

    Также можно поставить на тотал выигранных геймов Хачанова больше 20,5 за 1.87.

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