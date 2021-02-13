Россиянин Карен Хачанов сыграет против итальянца Маттео Берреттини в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 13 февраля в Мельбурне, начало — в 09:00 мск. Хачанов — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов с недавних пор находится в тени Даниила Медведева и Андрея Рублева, но вряд ли кто-то станет спорить, что у него тоже сумасшедший потенциал.

В первом круге Карен в четырех сетах выиграл у австралийца Александара Вукича. Хороший матч, если не считать, что во втором сете россиянин уступил на тай-брейке.

А во втором раунде Хачанов уверенно разобрался с литовцем Ричардасом Беранкисом. Классная победа в трех сетах.

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Ранее Хачанов никогда не проходил на Australian Open дальше третьего круга.

Берреттини

Тем временем Берреттини в первом круге одержал победу над Кевином Андерсоном. Несмотря на то, что итальянец уложился в три сета, это был тяжелейший матч, особенно это касается первых двух сетов. Но Маттео выстоял, справившись с мощнейшей подачей южноафриканца.

Во втором раунде Берреттини впервые на турнире проиграл один сет. И как ни странно, это случилось в матче против малоизвестного Томаша Махача. Итальянский теннисист легко взял первую и вторую партии, и, скорее всего, немного расслабился. Только так можно объяснить внезапный спад в его игре. В заключительном сете подобных проблем не было.

Также надо отметить, что в начале февраля Берреттини на Кубке ATP выиграл у Доминика Тима, Гаэля Монфиса и Роберто Баутисты-Агута.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном случае больше склоняются к победе Берреттини, на которого можно поставить за 1.50. Победу Хачанова предлагают за 2.74.

Но на самом деле, Карен вполне может удивить итальянца. Сложно будет обоим, так что это один из тех случаев, когда ставка на исход — вообще не вариант.

Ставка - общий тотал геймов в матче больше 40,5 за 1.90.

Также можно поставить на тотал выигранных геймов Хачанова больше 20,5 за 1.87.