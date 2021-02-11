Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против британца Кэмерона Норри во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 11 февраля в Мельбурне, начало — в 08:30 мск. Норри — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норри

Свои первые матчи в новом сезоне Норри провел еще в начале января. Британский теннисист неплохо выступил на турнире в Делрэй-Бич, где дошел до полуфинала. В шаге от финала Кэмерона остановил талантливый американец Себастьян Корда.

После этого Норри провалил один из трех мельбурнских турниров, которые предшествовали Australian Open. 25-летний теннисист проиграл в первом кругу Томми Полу.

Зато в стартовом матче австралийского мэйджора Норри обыграл одного из лучших теннисистов Великобритании — Дэниэла Эванса.

Норри впервые в карьере преодолел стартовый раунд Australian Open.

Сафиуллин

Тем временем Сафиуллин во вторник выиграл дебютный матч на взрослом турнире «Большого шлема». Более того, для чемпиона юниорского Australian Open-2015 это была первая игра в основной сетке мэйджора.

23-летний россиянин, если уж мы начали углубляться в подробности, всего лишь четвертый раз играет в основной сетке турнира уровня ATP.

В январе Сафиуллин прошел непростую квалификацию. Роман выиграл у довольно крепких соперников — Оскара Отте, Митчелла Крюгера и Констана Лестьенна.

В начале февраля Сафиуллин также участвовал в одном из мельбурнских турниров. В первом раунде российский теннисист проиграл украинцу Сергею Стаховскому.

Но самое главное, что в стартовом матче Australian Open Сафиуллин уверенно выиграл у белоруса Ильи Ивашко — 6:4, 6:3, 6:4.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что дальше пройдет Норри. Но британца можно поставить за 1.33, а на Сафиуллина — за 3.42.

У Норри, пожалуй, действительно больше шансов на выход в следующий раунд, но недавние матчи показали, что Сафиуллин вряд ли проиграет в трех сетах. Будет борьба.

Ставка - тотал выигранных геймов Сафиуллина больше 17,5 за 1.88.

Ну и самая оптимальная ставка - тотал сетов больше 3,5, правда, коэффициент всего лишь 1.56.

Но вполне можно рискнуть и взять победу Сафиуллина за 3.42. Роман сейчас показывает очень хороший теннис.