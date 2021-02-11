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    Сафиуллин снова удивит?

    Норри — Сафиуллин. Прогноз (к. 1.88) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 11 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Норри — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против британца Кэмерона Норри во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 11 февраля в Мельбурне, начало — в 08:30 мск. Норри — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Норри

    Свои первые матчи в новом сезоне Норри провел еще в начале января. Британский теннисист неплохо выступил на турнире в Делрэй-Бич, где дошел до полуфинала. В шаге от финала Кэмерона остановил талантливый американец Себастьян Корда.

    После этого Норри провалил один из трех мельбурнских турниров, которые предшествовали Australian Open. 25-летний теннисист проиграл в первом кругу Томми Полу.

    Зато в стартовом матче австралийского мэйджора Норри обыграл одного из лучших теннисистов Великобритании — Дэниэла Эванса.

    Норри впервые в карьере преодолел стартовый раунд Australian Open.

    Сафиуллин

    Тем временем Сафиуллин во вторник выиграл дебютный матч на взрослом турнире «Большого шлема». Более того, для чемпиона юниорского Australian Open-2015 это была первая игра в основной сетке мэйджора.

    23-летний россиянин, если уж мы начали углубляться в подробности, всего лишь четвертый раз играет в основной сетке турнира уровня ATP.

    В январе Сафиуллин прошел непростую квалификацию. Роман выиграл у довольно крепких соперников — Оскара Отте, Митчелла Крюгера и Констана Лестьенна.

    В начале февраля Сафиуллин также участвовал в одном из мельбурнских турниров. В первом раунде российский теннисист проиграл украинцу Сергею Стаховскому.

    Но самое главное, что в стартовом матче Australian Open Сафиуллин уверенно выиграл у белоруса Ильи Ивашко — 6:4, 6:3, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что дальше пройдет Норри. Но британца можно поставить за 1.33, а на Сафиуллина — за 3.42.

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    У Норри, пожалуй, действительно больше шансов на выход в следующий раунд, но недавние матчи показали, что Сафиуллин вряд ли проиграет в трех сетах. Будет борьба.

    Ставка - тотал выигранных геймов Сафиуллина больше 17,5 за 1.88.

    Ну и самая оптимальная ставка - тотал сетов больше 3,5, правда, коэффициент всего лишь 1.56.

    Но вполне можно рискнуть и взять победу Сафиуллина за 3.42. Роман сейчас показывает очень хороший теннис.

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