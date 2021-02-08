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    Павлюченкова сенсационно выиграет у Осаки?

    Павлюченкова — Осака. Прогноз (к. 2.81) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 8 февраля 2021 года

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    Павлюченкова — Осака: прогноз и ставка
    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против японки Наоми Осаки в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 03:00 мск. Павлюченкова — Осака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Павлюченкова

    Свой первый матч в новом сезоне Павлюченкова провела еще в начале января. На турнире в Абу-Даби российская теннисистка проиграла Онс Жабер из Туниса. Впрочем, Анастасия все равно показала очень неплохой теннис.

    А перед стартом Australian Open Павлюченкова выступила на одном из турниров в Мельбурне. В первом круге 39-я ракетка мира легко выиграла у японки Мисаки Дои, отдав сопернице лишь пять геймов.

    Дальше была еще более уверенная победа над представительницей Латвии Анастасией Севастовой — 6:0, 6:3.

    А вот в третьем круге Павлюченкова уже сама попала под град ударов соперницы. Россиянка уступила в двух сетах испанке Гарбин Мугурусе — 1:6, 2:6.

    Все прогнозы на Australian Open

    Павлюченкова за последние четыре года трижды доходила до четвертьфинала Australian Open.

    Осака

    Тем временем Осака новый сезон начала в статусе третьей ракетки мира. Японка вполне могла быть на вершине рейтинга, но в прошлом году она практически не играла.

    В начале 2020-го Наоми выступила на турнире в Брисбене и сыграла на Australian Open, а после коронавирусной паузы дошла до финала престижных соревнований в Цинциннати и стала победительницей US Open. Посое американского мэйджора 23-летняя теннисистка решила сделать еще одну паузы.

    В конце января Осака провела выставочный матч против легендарной Серены Уильямс, в котором уступила в трех сетах.

    А на одном из турниров в Мельбурне, которые предшествовали Australian Open, Осака дошла до полуфинала, но за место в финале бороться не стала. Наоми снялась с турнира из-за небольшого повреждения плеча. Перед этим она успела выиграть у Ализе Корне, Кэти Бултер и Ирины Бегу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры практически не сомневаются, что Осака выйдет в следующий раунд. На победу японской теннисистки можно поставить за 1.24, а на Павлюченкову — за 4.25.

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    Анастасия ранее уже играла против Осаки. В одном матче выиграла, а еще в двух — уступила. Правда, эту единственную победу россиянка одержала еще в 2017 году.

    В общем, Анастасии не повезло, на этот раз ей вряд ли удастся повторить свой лучший результат на Australian Open.

    Что касается повреждения Осаки, то на это не надо обращать внимание. Наоми то же самое сделала пере US Open — не вышла на финал турнира в Цинциннати якобы из-за травмы. Можно быть уверенным, что с японкой все в порядке.

    И все же Павлюченкова, если у нее пойдет игра, вполне может «зацепить» один сет.

    Рискуем. Ставка - тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.81. Осака нередко нервничает, из-за чего иногда отдает партии откровенно слабым соперницам. Павлюченкову же никак нельзя причислить к теннисисткам, которых можно побеждать с закрытыми глазами.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Павлюченковой больше 7,5 за 1.83.

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