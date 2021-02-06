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    Сможет ли Медведев выиграть у Зверева?

    Зверев — Медведев. Прогноз (к. 2.38) и ставки на Кубок ATP 6 февраля 2021 года

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    Зверев — Медведев: прогноз и ставка
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев встретится с представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале Кубка ATP. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 03:30 мск. Зверев — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    На групповой стадии турнира Зверев выиграл только один из своих матчей в одиночном разряде.

    В первом туре седьмая ракетка мира одержал победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым. В третьем сете Зверев дожал соперника на тай-брейке.

    В матче против Новака Джоковича во втором туре немецкий теннисист снова смог взять партию, уверенно проведя тай-брейк. Но развить успех не получилось, следующие два сета Зверев проиграл.

    Медведев

    Тем временем Медведев на групповом этапе одержал две победы, благодаря чему сборная России спокойно вышла в полуфинал.

    В стартовом матче победитель Итогового турнира-2020 выиграл у аргентинца Диего Шварцманом. Несмотря на победу в двух сетах, россиянин был не очень доволен своей игрой, из-за чего очень много нервничал.

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    Матч против японца Кэя Нисикори прошел в более спокойной обстановке. Медведев без проблем выиграл в двух партиях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры склоняются к тому, что победу в этом матче одержит Медведев, на которого можно поставить за 1.44. Победу Зверева предлагают за 2.97.

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    В пользу россиянина говорят два матча между этими теннисистами в прошлом сезоне. В обоих случаях выиграл Медеведев — сначала в финале «Мастерса» в Париже, а потом и на Итоговом турнире.

    Повторить успех будет непросто. Во-первых, Зверев в хорошей форме, что подтвердил матч с Джоковичем, а во-вторых — Даниил после паузы пока только набирает обороты.

    Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.38.

    Кроме того, можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Зверева больше 12,5 за 1.91.

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