Россиянка Екатерина Александрова встретится с эстонкой Кайей Канепи в полуфинале турнира в Мельбурне. Матч пройдет 6 февраля, начало — 06:00 мск. Александрова — Канепи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александрова

Несложно догадаться, что сейчас думают те, кто не верил в Александрову перед матчем против Симоны Халеп. В четвертьфинале текущего турнира российская теннисистка буквально уничтожила вторую ракетку мира — 6:2, 6:1. Как говорится, без комментариев, все понятно, глядя на счет.

И это уже вторая для Александровой победа над Халеп, которую ранее она обыгрывала осенью 2019 года в Шанхае.

Кроме того, Екатерина в третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-10.

Пока что Александрова проиграла в Мельбурне лишь один сет — это случилось в стартовом матче против Анны Каролины Шмидловой.

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Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Швентек тоже уступила Александровой в двух сетах.

Канепи

Результаты Канепи тоже вызывают удивление. Эстонская теннисистка вышла в полуфинал турнира WTA впервые за восемь лет.

Мало кто сомневался, что Канепи проиграет уже во втором круге, когда ее соперницей стала Арина Соболенко. В трехсетовом матче Кайя взяла свои партии со счетом 6:1. Если что, Соболенко, по мнению, букмекеров входит в тройку главных фаворитов Australian Open.

В третьем раунде Канепи одержала победу над Дарьей Касаткиной. Россиянка перед этим провела два классных матча, но с мощью эстонки ничего не смогла поделать.

В четвертьфинале Канепи немного повезло, Каролина Мухова не смогла выйти на матч из-за травмы. Благодаря этому Кайя получила дополнительный день отдыха.

Прогноз и ставка

На Александрову в этом матче можно поставить за 1.69, победу Канепи букмекеры предлагают за 2.28.

Обе девушки невероятно проводят турнир, но россиянка все-таки одержала две очень серьезные победы — над Швентек и Халеп. И это перевешивает успех Канепи в матче против Соболенко.

Ставка — победа Александровой за 1.69. Екатерина показала очень классный теннис в недавних матчах, повода сомневаться в ней нет.

Также можно рассмотреть ставку на победу Александровой в двух сетах за 2.55. В отличие от Касаткиной, например, для Екатерины игра Канепи вряд ли станет откровением.