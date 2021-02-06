Александрова
Несложно догадаться, что сейчас думают те, кто не верил в Александрову перед матчем против Симоны Халеп. В четвертьфинале текущего турнира российская теннисистка буквально уничтожила вторую ракетку мира — 6:2, 6:1. Как говорится, без комментариев, все понятно, глядя на счет.
И это уже вторая для Александровой победа над Халеп, которую ранее она обыгрывала осенью 2019 года в Шанхае.
Кроме того, Екатерина в третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-10.
Пока что Александрова проиграла в Мельбурне лишь один сет — это случилось в стартовом матче против Анны Каролины Шмидловой.
Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Швентек тоже уступила Александровой в двух сетах.
Канепи
Результаты Канепи тоже вызывают удивление. Эстонская теннисистка вышла в полуфинал турнира WTA впервые за восемь лет.
Мало кто сомневался, что Канепи проиграет уже во втором круге, когда ее соперницей стала Арина Соболенко. В трехсетовом матче Кайя взяла свои партии со счетом 6:1. Если что, Соболенко, по мнению, букмекеров входит в тройку главных фаворитов Australian Open.
В третьем раунде Канепи одержала победу над Дарьей Касаткиной. Россиянка перед этим провела два классных матча, но с мощью эстонки ничего не смогла поделать.
В четвертьфинале Канепи немного повезло, Каролина Мухова не смогла выйти на матч из-за травмы. Благодаря этому Кайя получила дополнительный день отдыха.
Прогноз и ставка
На Александрову в этом матче можно поставить за 1.69, победу Канепи букмекеры предлагают за 2.28.
Обе девушки невероятно проводят турнир, но россиянка все-таки одержала две очень серьезные победы — над Швентек и Халеп. И это перевешивает успех Канепи в матче против Соболенко.
Ставка — победа Александровой за 1.69. Екатерина показала очень классный теннис в недавних матчах, повода сомневаться в ней нет.
Также можно рассмотреть ставку на победу Александровой в двух сетах за 2.55. В отличие от Касаткиной, например, для Екатерины игра Канепи вряд ли станет откровением.