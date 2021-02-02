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    Павлюченкова продлит серию побед над Севастовой?

    Севастова — Павлюченкова. Прогноз (к. 2.05) и ставки на турнир в Мельбурне 2 февраля 2021 года

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    Севастова — Павлюченкова: прогноз и ставка
    Анастасия Павлюченко
    Россиянка Анастасия Павлюченко сыграет против Анастасии Севастовой из Латвии в рамках второго круга на турнире в Мельбурне. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 05:30 мск. Севастова — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Севастова

    Бывшая 11-я ракетка мира свой первый матч в новом сезоне провела еще в начале января. Севастова не очень удачно съездила на турнир в Абу-Даби. Уже в стартовом раунде Анастасия потерпела поражение от испанки Паулы Бадосы.

    В Мельбурне Севастова, занимающая в текущем рейтинге 54-е место, в первом круге встречалась с Мэдисон Брэнгл. И здесь представительница Латвии сыграла намного лучше — победа в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

    Стоит отметить, что прошлый сезон стал одним из худших в карьере Севастовой. Она смогла преодолеть первый круг только на US Open (во втором проиграла украинке Марте Костюк), а на остальных турнирах проигрывала уже в стартовом матче.

    Павлюченкова

    Павлюченкова в январе тоже выступала на турнире в Абу-Даби. И тоже неудачно — россиянка проиграла уже в первом круге. Правда, соперница у нее была намного серьезнее — Онс Жабер.

    А в Мельбурне Анастасия, как и ожидалось, стартовала с уверенной победы над Мисаки Дои. Павлюченкова отдала японской теннисистке лишь пять геймов — 6:1, 6:4.

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    Анастасия превзошла соперницу почти по всем игровым показателям. Довольно убедительная победа.

    Встреча с Дои подтвердила, что Павлюченкова вполне может повторить свой прошлогодний результат на Australian Open, где она дошла до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Севастову букмекеры предлагают поставить за 3.00, а на победу Павлюченковой — за 1.41.

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    На самом деле, Севастова не самая приятная соперница, но Павлюченковой почему-то всегда было легко играть против нее.

    Семь предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу россиянки. Очень показательный факт.

    Ставка — победа Павлюченковой с форой по геймам (-3,5) за 1.79. Теннис, который демонстрирует Павлюченкова, позволяет нам надеяться, что она продолжит участие в турнире.

    И более опасная ставка — победа Павлюченковой в двух сетах за 2.05.

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