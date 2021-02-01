ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» проиграл «Леванте»Мрачный январь. «Реал» снова проиграл и показал убогий футбол Коллектив Гвардиола закрепился на вершине АПЛ«Манчестер Сити» ломает стереотипы о командах Гвардиолы Александр ОвечкинНХЛ. Овечкин принес победу «Вашингтону» над «Бостоном», «Колорадо» разгромил «Миннесоту»
  • 14:16
    • В СМИ попала копия контракта Месси с «Барселоной», за четыре года аргентинец заработал полмиллиарда евро
  • 14:58
    • Месси будет судиться с газетой, опубликовавшей данные его контракта с «Барселоной»
  • 14:45
    • «Барселона» сделала заявление по поводу утечки данных контракта Месси
  • 15:21
    • Куклина и Гараничев завоевали бронзу в синглмиксте на ЧЕ
  • 15:07
    • «Амур» выиграл у «Сибири» и сохранил шансы на выход в плей-офф
  • 13:31
    • «Рубин» объявил о переходе Данченко в греческий АЕК
  • 13:07
    • Кутепов может перейти в турецкий клуб
    Все новости спорта

    Касаткина снова выиграет?

    Касаткина — Херцог. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Мельбурне 1 февраля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Дарья Касаткина Прогнозы на Полона Херцог
    Касаткина — Херцог: прогноз и ставка
    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против словенки Полоны Херцог в рамках второго круга на турнире в Мельбурне. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 14:00 мск. Касаткина — Херцог: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Касаткина

    Касаткина в этом году уже успела провести четыре матча, и в целом они оставили очень неплохое впечатление.

    В начале января Дарья, занимающая сейчас в рейтинге всего лишь 71-е место, выступила на турнире в Абу-Даби. В первом раунде Касаткина выиграла у китаянки Ван Цян, после чего должна была встретиться с Каролиной Муховой, но соперница снялась с матча.

    А в 1/8 финала Касаткина сыграла с Еленой Рыбакиной. Вполне достойный матч, правда, завершился он в пользу представительницы Казахстана.

    Все прогнозы на теннис

    В Мельбурне Касаткина в первом раунде одержала уверенную победу над румынкой Михаэлой Бузарнеску — 6:1, 6:1. И эта игра тоже вселяет оптимизм, Дарья наконец-то перестала допускать катастрофическое количество ошибок.

    Херцог

    Херцог начала новый сезон на 49-м месте в рейтинге WTA.

    В начале января словенская теннисистка тоже выступила в Абу-Даби. Уже в первом круге Полона уступила будущей победительнице турнира Арина Соболенко.

    В Мельбурне первой соперницей Херцог стала Маргарита Гаспарян. Россиянка уверенно взяла первый сет, но следующие две партии остались за словенкой.

    Главным достижением Херцог в прошлом сезоне стал выход в третий круг «Ролан Гаррос».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Касаткину за 1.49, а на победу Херцог — за 2.70.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Это явно не тот случай, когда уместно кого-то называть фаворитом, но в игре Касаткиной действительно наметился прогресс, качество тенниса заметно улучшилось.

    Ставка — победа Касаткиной за 1.49. Не самый привлекательный коэффициент, но зато надежно.

    Но, если что, можно поставить на победу Касаткиной с форой по геймам (-3,5) за 1.87.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Челси — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ницца — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хетафе — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Фейеноорд — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лестер — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брест — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кротоне — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Лорьян — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кальяри — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Страсбург — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Анже — Ним
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Тухель провел первый матч у руля «Челси»
  • Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
    • 07:22 28/01/2021     Юлиан Дракслер
  • Трансферный дайджест. 19-25 января
    • 20:18 25/01/2021     Жозеп Мария Бартомеу
  • Долги «Барселоны» превысили миллиард евро. Клуб на грани банкротства?
    • 16:50 27/01/2021
    Касаткина — Херцог: прогноз и ставка на матч 01.02.2021 в 14:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.87.
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры