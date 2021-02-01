Россиянка Дарья Касаткина сыграет против словенки Полоны Херцог в рамках второго круга на турнире в Мельбурне. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 14:00 мск. Касаткина — Херцог: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Касаткина

Касаткина в этом году уже успела провести четыре матча, и в целом они оставили очень неплохое впечатление.

В начале января Дарья, занимающая сейчас в рейтинге всего лишь 71-е место, выступила на турнире в Абу-Даби. В первом раунде Касаткина выиграла у китаянки Ван Цян, после чего должна была встретиться с Каролиной Муховой, но соперница снялась с матча.

А в 1/8 финала Касаткина сыграла с Еленой Рыбакиной. Вполне достойный матч, правда, завершился он в пользу представительницы Казахстана.

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В Мельбурне Касаткина в первом раунде одержала уверенную победу над румынкой Михаэлой Бузарнеску — 6:1, 6:1. И эта игра тоже вселяет оптимизм, Дарья наконец-то перестала допускать катастрофическое количество ошибок.

Херцог

Херцог начала новый сезон на 49-м месте в рейтинге WTA.

В начале января словенская теннисистка тоже выступила в Абу-Даби. Уже в первом круге Полона уступила будущей победительнице турнира Арина Соболенко.

В Мельбурне первой соперницей Херцог стала Маргарита Гаспарян. Россиянка уверенно взяла первый сет, но следующие две партии остались за словенкой.

Главным достижением Херцог в прошлом сезоне стал выход в третий круг «Ролан Гаррос».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Касаткину за 1.49, а на победу Херцог — за 2.70.

Это явно не тот случай, когда уместно кого-то называть фаворитом, но в игре Касаткиной действительно наметился прогресс, качество тенниса заметно улучшилось.

Ставка — победа Касаткиной за 1.49. Не самый привлекательный коэффициент, но зато надежно.

Но, если что, можно поставить на победу Касаткиной с форой по геймам (-3,5) за 1.87.