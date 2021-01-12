Саккари — Соболенко. Прогноз (к. 2.42) и ставки на турнир в Абу-Даби 12 января 2020 года

Белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с Марией Саккари из Греции в полуфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 12 января, начало — в 09:00 мск. Саккари — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саккари

Мария начала сезон-2021 на 22 месте в рейтинге WTA. Но, судя по последним результатам, очень скоро Саккари войдет в топ-20.

Минувшей осенью греческая теннисистка дошла до четвертьфинала на престижном турнире в Нью-Йорке, а потом сыграла в четвертом круге US Open, где уступила Серене Уильямс.

В Абу-Даби Саккари стартовала с уверенной победы над россиянкой Анастасией Потаповой. Во втором круге Мария тоже в двух сетах выиграла у юной американки Кори Гауфф, а в третьем — у испанки Гарбин Мугурусы.

Самым сложным для Саккари стал пока что матч против Софии Кенин. Мария проиграла первый сет 2:6, но после этого не оставила американке шансов, уверенно взяв две партии — 6:2 и 6:0.

Соболенко

Тем временем Соболенко тоже успела показать, что текущее десятое место в рейтинге далеко не предел для нее.

Можно сказать, что выступление в Абу-Даби стало продолжением фееричной концовки прошлого сезона. В октября 2020-го Арина выиграла турнир в Остраве, а потом стала чемпионкой в Линце.

В Абу-Даби белорусская теннисистка, как и Саккари, в первых трех раундах не проиграла ни одного сета. Соболенко одержала победы над Полоной Херцог, Айлой Томлянович и Онс Жабер.

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А в четвертьфинале Арина переиграла в трех сетах представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Прогноз и ставка

Букмекеры тоже считают, что явного фаворита в этой паре нет. На Саккари можно поставить за 2.26, а на Соболенко — за 1.70.

Но дело в том, что сейчас в этом противостоянии счет в пользу Арины, которая в четырех матчах против Саккари одержала три победы. В прошлом году белоруска дважды обыграла Марию в Дохе.

Но это женский теннис, произойти здесь может все что угодно, поэтому придавать большое значение этим фактам все же не стоит.

А поскольку обе теннисистки находятся в шикарной форме, логично предположить, что в матче будет больше двух сетов.

Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.42.

А также ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.93.