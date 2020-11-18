Джокович — Медведев. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Итогового чемпионата ATP по теннису 18 ноября 2020 года

В среду, 18 ноября, серб Новак Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым в рамках группы «Токио-1970» на Итоговом чемпионате ATP. Встреча, которая пройдет на арене «O2», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на Джокович — Медведев.

Новак Джокович

Новак Джокович начал нынешний сезон с победы на Открытом чемпионате Австралии, но на этом его триумфы на турнирах «Большого шлема» закончились.

На US Open его подвела несдержанность — в четвертом круге он был дисквалифицирован за то, что случайно попал в судью мячом в неигровой ситуации. А на «Ролан Гаррос» он добрался до финала, где без шансов проиграл Рафаэлю Надалю — 0:6, 2:6, 5:7.

В конце октября серб выступал в Вене, где в четвертьфинале неожиданно уступил итальянцу Лоренцо Сонего со счетом 2:6, 1:6.

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На Итоговом чемпионате ATP Джокович стартовал с победы над аргентинцем Диего Шварцманом — 6:3, 6:2.

Даниил Медведев

Даниил Медведев в 2020 году завоевал один трофей. Это произошло всего несколько дней назад, когда он стал лучшим на «Мастерсе» в Париже.

В финале этого турнира россиянин расправился с Александром Зверевым. Также он обыграл немца на старте Итогового турнира ATP — 6:3, 6:4.

Неплохие шансы Медведев имел на Открытом чемпионате США, однако в полуфинале не смог остановить Доминика Тима — 2:6, 6:7, 6:7.

Что касается грунтовых турниров, то на них россиянин провалился, вылетев в первом круге как в Гамбурге, так и на «Ролан Гаррос».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество сербу: победа Джоковича — 1.45, победа Медведева — 2.75.

Первый номер мирового рейтинга хорошо сыграл в своем первом поединке против Шварцмана. Несмотря на то, что уже в дебюте встречи он отдал подачу, серб быстро сделал обратный брейк и заставил аргентинца капитулировать благодаря блестящей игре на задней линии.

Да, процент попадания первой подачи у Новака был не слишком высоким (64 процента), но он это компенсировал своей точностью в розыгрышах.

Хватит ли этого для победы над Даниилом? Вероятно, да. По личным встречам Джокович ведет 4-2 и все еще остается на вершине мирового тенниса. Однако россиянин славится своим упорством, а его недавние успехи заставляют мечтать о сенсации.

Не будем утверждать, что Медведев выиграет у Джоковича даже сет, но вот на плотную борьбу можем рассчитывать. Наш прогноз и ставка — «тотал геймов больше 22,5» за 1.85.

Также можно присмотреться к ставке «количество матчболов больше 1,5» за 2.20. Во многом все будет зависеть от случая, но согласитесь, что при равной борьбе шансы увидеть несколько матчболов значительно возрастают. 0