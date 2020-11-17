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    Сможет ли Тим выиграть у Надаля?

    Надаль — Тим. Прогноз (к. 1.91) и ставки на Итоговый турнир ATP 17 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Надаль — Тим
    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль встретится с австрийцем Домиником Тимом во втором матче на Итоговом турнире ATP. Матч пройдет 17 ноября в Лондоне, начало — в 17:00 мск. Прогноз на Надаль — Тим.

    Надаль

    «Грунтовый король» стартовал на Итоговом турнире с победы над Андреем Рублевым. Вопреки прогнозам, Надаль провел очень классный матч, по сути, не оставив сопернику ни единого шанса. Классическая победа в двух сетах — 6:3, 6:4.

    Ожидания от матча были действительно большие, и не в последнюю очередь из-за невероятного прогресса в игре Рублева. Однако матч получился будничным, Рафа был гораздо лучше, а россиянин оказался не готов к такому темпу игры.

    Надаль, ко всему прочему, практически безоошибочно играл на своей подаче, продемонстрировав в этом компоненте чемпионскую стабильность. О чем говорить, если за весь матч у Рублева не было ни одного брейк-пойнта.

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    • После большой паузы Надаль успел сыграть на харде только на одном турнире. На прошлой неделе испанский теннисист дошел до полуфинала парижского «Мастерса», где уступил Александру Звереву. В остальных матчах на этом турнире Рафа тоже выглядел неубедительно, но против Рублева он сыграл идеально.

    Тим

    Тем временем Тим в первом матче одержал важнейшую не только с турнирной, но и психологической точки зрения победу над Стефаносом Циципасом. В прошлом году австрийский теннисист проиграл греку в финале Итогового турнира, поэтому их новая встреча в Лондоне стала для него в каком-то смысле принципиальной.

    Решающим моментом в матче стала физическая форма Циципаса, который осенью уже несколько месяцев не может играть в полную силу из-за травмы. Тим прекрасно знал об этом и после матча даже не скрывал, что выиграл в том числе из-за проблем соперника.

    И все же надо признать, что Тим в любом случае провел классный матч. Тем более на харде, где, как считается, австриец не так хорош, как на грунте. Например, на «Мастерсе» в Париже Тим вылетел уже после четвертьфинала, уступив Андрею Рублеву. Но с другой стороны, многие наверное уже забыли, что Тим в этом году выиграл US Open и дошел до финала Australian Open.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают Надаля фаворитом предстоящего матча, на его победу можно поставить за 1.61. Коэффициент на Тима гораздо выше — 2.62.

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    Надаль только что без проблем выиграл у Рублева, но матч с Тимом вряд ли будет таким же простым. Принципиальная разнциа заключается в том, что у австрийца банально больше опыта, чем у россиянина, который до этого лишь несколько раз играл против таких монстров, как Рафа.

    Более того, пять из 14-ти предыдущих матчей между этими соперниками завершились в пользу Тима. Или так: Доминик выиграл два из трех последних матчей против Рафы, в том числе в четвертьфинале Australian Open-2020.

    И это более чем убедительный аргумент в пользу того, что Тим в матче с Надалем выиграет хотя бы один сет.

    Ставка — победа Тима с форой по сетам (+1,5) за 1.54. Не самый привлекательный коэффициент, но вряд ли можно найти более надежную ставку на этот матч.

    Еще один вариант — тотал геймов в матче больше 22,5 за 1.91. Велика вероятность того, что все решится в третьем сете. 0

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    Надаль — Тим. Прогноз (к. 1.91) и ставки на Итоговый турнир ATP 17 ноября 2020 года. Прогноз на Надаль — Тим. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.54
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