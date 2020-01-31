Доминик Тим — Александр Зверев. Прогноз и ставки на матч Открытого чемпионата Австралии по теннису 31 января 2020 года

В пятницу, 31 января, австриец Доминик Тим сыграет с представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале Australian Open. Встреча, которая пройдет на арене Рода Лейвера, начнется в 11:30 по московскому времени. Прогноз на Доминик Тим — Александр Зверев.

Доминик Тим

Доминик Тим прибыл в Мельбурн в статусе пятой ракетки мира, хотя всерьез фаворитом его не воспринимали, поскольку свой лучший теннис он преимущественно демонстрировал на грунте.

Впрочем, австриец посрамил скептиков, отправив на досрочный отдых француза Адриана Маннарино (6:3, 7:5, 6:2), австралийца Алекса Болта (6:2, 5:7, 6:7, 6:1, 6:2), американца Тейлора Фрица (6:2, 6:4, 6:7, 6:4) и еще одного француза Гаэля Монфиса (6:2, 6:4, 6:4).

Но настоящий звездный час для финалиста «Ролан Гаррос»-2019 настал в четвертьфинале, где он впервые в рамках «Больших шлемов» нанес поражение испанцу Рафаэлю Надалю (7:6, 7:6, 4:6, 7:6).

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Для австрийца этот выход в полуфинал «Большого шлема» стал первым, если не считать грунтовый Открытый чемпионат Франции.

Александр Зверев

Александр Зверев, проваливший прошлогодний Итоговый чемпионат ATP, тоже не был фаворитом у букмекеров.

Тем не менее, на пути к четвертьфиналу он не проиграл ни сета, выбив итальянца Марко Чеккинато (6:4, 7:6, 6:3), белоруса Егора Герасимова (7:6, 6:4, 7:5), испанца Фернандо Вердаско (6:2, 6:2, 6:4) и россиянина Андрея Рублева (6:4, 6:4, 6:4).

И всего лишь сет представитель Германии отдал швейцарцу Стэну Вавринке в победном для себя поединке 1/4 финала (1:6, 6:3, 6:4, 6:2).

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Для Зверева полуфинал — рекордное достижение на «Больших шлемах» в карьере. Ранее он дважды добирался до четвертьфиналов на «Ролан Гаррос».

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество австрийцу: победа Доминика Тима — 1.51, победа Александра Зверева — 2.75.

По личным встречам Тим ведет довольно уверенно — 6-2. Именно он одержал победу в последнем поединке, который состоялся на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (7:5, 6:3).

В игре с Надалем австриец впечатлил разнообразием своей игры, перемещением по корту и настроем на триумф. Нам кажется, он выиграет и у Зверева, даже если у немца будет хорошая подача. Наш прогноз — «победа Доминика Тима с форой по геймам -3,5» за 1.90.

Также можно присмотреться к ставке «медицинский тайм-аут: да» за 2.95. На данном этапе, когда отдано так много сил, кто-то из игроков почти наверняка воспользуется таким перерывом в критический момент, когда нужно будет немного сбить соперника с ритма. 0