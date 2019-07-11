Симона Халеп — Элина Свитолина. Прогноз и ставки на матч Уимблдона 11 июля 2019 года

В четверг, 11 июля, румынка Симона Халеп сыграет с украинкой Элиной Свитолиной в полуфинале Уимблдона. Встреча, которая пройдет на травяных кортах Лондона, начнется после 15:00 по московскому времени. Прогноз на Симона Халеп — Элина Свитолина.

Симона Халеп

Румынка Симона Халеп никогда не любила быстрые травяные корты, но текущий Уимблдон складывается для нее успешно. Выход в полуфинал — повторение ее лучшего результата в карьере образца 2014 года.

Свой турнирный путь седьмая ракетка соревнований начала с уверенной победы над белоруской Александрой Саснович (6:4, 7:5).

После этого Симона в упорном матче одолела соотечественницу Михаэлу Бузэрнеску (6:3, 4:6, 6:2).

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В последующих матчах Халеп расправилась с белоруской Викторией Азаренко (6:3, 6:1), американкой Кори Гауфф (6:3, 6:3) и китаянкой Чжан Шуай (7:6, 6:1).

Элина Свитолина

Украинка Элина Свитолина ранее не доходила до полуфинала не только Уимбодона, но и всех остальных турниров «Большого шлема».

В первом круге лондонского «мэйджора» восьмая сеянная уверенно обыграла австралийку Дарью Гаврилову (7:5, 6:0), а вот затем едва не уступила россиянке Маргарите Гаспарян, которая во втором сете была в двух очках от победы, а вскоре отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

Также Свитолиной пришлось помучиться с гречанкой Марией Саккари (6:3, 6:7, 6:2).

В двух последних матчах украинка оказалась сильнее хорватки Петры Мартич (6:4, 6:2) и чешки Каролины Муховой (7:5, 6:4).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество румынке: победа Халеп — 1.42, победа Свитолиной — 2.85.

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По личным встречам украинка ведет 4-2, но единственную встречу в этом году выиграла Симона, она же была сильнее в поединке на «Ролан Гаррос» в 2016 году.

За плечами Халеп больше опыта. К тому же она уже побеждала на одном турнире «Большого шлема», поэтому груз ответственности будет сильнее давить на Свитолину.

Также отметим, что у украинки была не такая сложная сетка, как у румынки, которой приходилось играть с более сильными соперницами.

Исходя из этого, наш прогноз — «победа Симоны Халеп с форой по геймам -3,5» за 1.80.

Также можно присмотреться к ставке «Симона Халеп победит в двух сетах» за 2.00. Полагаем, что Свитолина не выдержит психологического давления. 0