ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани АлвесГерои Кубка Америки. Кому удалось себя продать? Танги НдомбелеТаланты на экспорт. Как Франция стала производителем юных звезд Уле-Гуннар СульшерПоворотный момент. Этим летом Сульшеру не позавидуешь
  • 18:03
    • Тарасов был в шоке от отказа «Локомотива» оплачивать операцию
  • 17:40
    • Сын Гинера перестал быть конечным бенефициаром ЦСКА
  • 17:18
    • Джокович разгромил Гоффена в полуфинале Уимблдона
  • 15:07
    • Бейл отверг заманчивое предложение из Китая
  • 14:43
    • В «Фенербахче» опровергли слухи касательно трансфера Озила
  • 14:16
    • Паспорт болельщика РПЛ будет внедрен не ранее 2020 года
  • 13:34
    • Гончаренко хочет пригласить Джанаева в ЦСКА
    Все новости спорта

    Кто впервые выйдет в финал Уимблдона?

    Симона Халеп — Элина Свитолина. Прогноз и ставки на матч Уимблдона 11 июля 2019 года

    Прогнозы на Уимблдон WTA Прогнозы на Элина Свитолина Прогнозы на Симона Халеп
    Прогноз на Симона Халеп — Элина Свитолина
    Симона Халеп
    В четверг, 11 июля, румынка Симона Халеп сыграет с украинкой Элиной Свитолиной в полуфинале Уимблдона. Встреча, которая пройдет на травяных кортах Лондона, начнется после 15:00 по московскому времени. Прогноз на Симона Халеп — Элина Свитолина.

    Симона Халеп

    Румынка Симона Халеп никогда не любила быстрые травяные корты, но текущий Уимблдон складывается для нее успешно. Выход в полуфинал — повторение ее лучшего результата в карьере образца 2014 года.

    Свой турнирный путь седьмая ракетка соревнований начала с уверенной победы над белоруской Александрой Саснович (6:4, 7:5).

    После этого Симона в упорном матче одолела соотечественницу Михаэлу Бузэрнеску (6:3, 4:6, 6:2).

    Все прогнозы на теннис

    В последующих матчах Халеп расправилась с белоруской Викторией Азаренко (6:3, 6:1), американкой Кори Гауфф (6:3, 6:3) и китаянкой Чжан Шуай (7:6, 6:1).

    Элина Свитолина

    Украинка Элина Свитолина ранее не доходила до полуфинала не только Уимбодона, но и всех остальных турниров «Большого шлема».

    В первом круге лондонского «мэйджора» восьмая сеянная уверенно обыграла австралийку Дарью Гаврилову (7:5, 6:0), а вот затем едва не уступила россиянке Маргарите Гаспарян, которая во втором сете была в двух очках от победы, а вскоре отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 5%
  • Включить
  • Кэшбек на пополнение!
  • 1xstavka.ru
    •

    Также Свитолиной пришлось помучиться с гречанкой Марией Саккари (6:3, 6:7, 6:2).

    В двух последних матчах украинка оказалась сильнее хорватки Петры Мартич (6:4, 6:2) и чешки Каролины Муховой (7:5, 6:4).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество румынке: победа Халеп — 1.42, победа Свитолиной — 2.85.

    Все прогнозы на спорт

    По личным встречам украинка ведет 4-2, но единственную встречу в этом году выиграла Симона, она же была сильнее в поединке на «Ролан Гаррос» в 2016 году.

    За плечами Халеп больше опыта. К тому же она уже побеждала на одном турнире «Большого шлема», поэтому груз ответственности будет сильнее давить на Свитолину.

    Также отметим, что у украинки была не такая сложная сетка, как у румынки, которой приходилось играть с более сильными соперницами.

    Исходя из этого, наш прогноз — «победа Симоны Халеп с форой по геймам -3,5» за 1.80.

    Также можно присмотреться к ставке «Симона Халеп победит в двух сетах» за 2.00. Полагаем, что Свитолина не выдержит психологического давления. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.30
  • Прогноз на матч Партизан Тирана — Карабах
  • Сегодня в 18:30
    •  3.48
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сенегал — Бенин
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч БАТЭ — Пяст
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Шериф — Сабуртало
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ференцварош — Лудогорец
  • Сегодня в 21:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Слован Братислава — Сутьеска
  • Сегодня в 21:15
    •  4.20
  • Прогноз на матч Дандолк — Рига
  • Сегодня в 21:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Линфилд — Русенборг
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Дандолк — Рига
  • Сегодня в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Нигерия — ЮАР
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Валюр — Марибор
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Пюник — Шкупи
  • Завтра в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ордабасы — Торпедо Кутаиси
  • Завтра в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Вентспилс — Теута
  • Завтра в 17:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Стэн Кронке
  • Пустое кресло вместо владельца. «Арсенал» лег в дрейф, и это надолго
    • 13:41 06/07/2019     Неймар
  • Неразбериха и отсутствие конкретики. Неймар и ПСЖ затеяли войну
    • Вчера в 14:33     Фреска с изображением Мохамеда Салаха
  • Родина Салаха. Нагриг держит связь с одним из лучших футболистов мира
    • 21:21 07/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Симона Халеп — Элина Свитолина. Прогноз и ставки на матч Уимблдона 11 июля 2019 года. Прогноз на Симона Халеп — Элина Свитолина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис Уимблдон. Джокович разгромил Гоффена, Федерер играет с НисикориОбзор четвертьфинальных матчей на травяном турнире «Большого шлема» 17:240
  • 13:20
    • Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за ситуации с Гризманном
  • 13:09
    • Тарасов заявил о поступивших угрозах судом
  • 15:42
    • Анчелотти хочет видеть Хамеса Родригеса в «Наполи»
    Система ВАР Футбол Английский взгляд. Как ВАР будет использоваться в АПЛИзучаем, как Английская Премьер-лига изменит под себя систему видеоповторов Вчера в 20:010
  • Экспресс дня

  • Смогут ли бенинцы остановить Садио Мане?
  • 3.48
    •
  • 17:51
    • Тульский «Арсенал» подписал полузащитников сборной Замбии
  • 17:18
    • «Барселона» борется за Линделефа
  • 16:34
    • Ригони снова уйдет из «Зенита»
    Неймар Футбол Неразбериха и отсутствие конкретики. Неймар и ПСЖ затеяли войнуНапряжение в отношениях бразильского форварда Неймара и «Пари Сен-Жермен» достигло предела Вчера в 14:330
  • 11:58
    • Озил может переехать в Турцию
  • 11:44
    • СКА подписал Ткачева
  • 11:27
    • «Локомотив» усилился канадским форвардом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 30 000
  • рублей
    призы
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие