Australian Open. Прогнозы на теннис 22 января 2019 года

Прогноз на Australian Open.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Даниэль Коллинз (США)

Australian Open. 1/4 финала

Павлюченкова приятно удивляет на этом турнире. Она уже выбила трех соперниц, которые находятся выше нее в рейтинге WTA и уже став лучшей на турнире из россиянок в одиночном разряде.

На предыдущей стадии АО она победила Стивенс (6:7; 6:3; 6:3). Этот матч Анастасия провела уверенно и стабильно во всех игровых компонентах.

В 1/8 финала Коллинз выбила Кербер (6:0; 6:2), которая была вторым номером посева на Открытом чемпионате Австралии.

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Американка отдала только одну партию на этом турнире. Это произошло еще в первом раунде в поединке с Гергес.

Прогнозируем победу Павлюченковой и ее дальнейшее продвижение по сетке.

Ставка: победа Павлюченковой за 1.72.

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Стефанос Циципас (Греция)

Australian Open. 1/4 финала

В этом сезоне испанец еще не проигрывал. Он смог взять главный трофей в Дохе.

На Открытом чемпионате Австралии Баутиста-Агут прошел Энди Маррея, Джона Миллмана, Карена Хачанова и Марина Чилича. 30-летнему теннисисту пришлось три из четырех матчей на этом турнире закончить в пяти партиях.

Циципас начал сезон на Кубке Хопмана и на турнире в Сиднее, где особо ничего не добился.

А вот на Открытом чемпионате Австралии грек показывает отличную игру. Он дал бой Маттео Берреттини, Виктору Троицки, Николазу Басилашвили, а также отправил отдыхать третью ракетку мира Роджера Федерера, победив его в 1/8.

Циципас находится на пике своей формы, а победа над Федерером прибавила еще больше уверенности. Ставим на грека.

Ставка: победа Циципаса за 1.87.

Фрэнсис Тиафо (США) — Рафаэль Надаль (Испания)

Australian Open. 1/4 финала

На Открытом чемпионате Австралии Тиафо смог выбить неплохих теннисистов как Кевин Андерсон, Андреас Сеппи и Григор Димитров.

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Надаль еще не проиграл ни одного сета на текущем турнире. С одинаковым счетом 3:0 он обыграл Дакворта, Эбдена, Де Минаура и Бердыха.

Испанец смотрится очень мощно на текущем турнире и является одним из главных фаворитов.

Прогнозируем, что Надаль вновь победит со счетом 3:0.

Ставка: победа Надаля по сетам с форой (-2,5) за 1.48.

Общий коэффициент — 4.76. 0