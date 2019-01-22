Australian Open. Прогнозы на теннис 22 января 2019 года

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Даниэль Коллинз (США)
Australian Open. 1/4 финала
Павлюченкова приятно удивляет на этом турнире. Она уже выбила трех соперниц, которые находятся выше нее в рейтинге WTA и уже став лучшей на турнире из россиянок в одиночном разряде.
На предыдущей стадии АО она победила Стивенс (6:7; 6:3; 6:3). Этот матч Анастасия провела уверенно и стабильно во всех игровых компонентах.
В 1/8 финала Коллинз выбила Кербер (6:0; 6:2), которая была вторым номером посева на Открытом чемпионате Австралии.
Американка отдала только одну партию на этом турнире. Это произошло еще в первом раунде в поединке с Гергес.
Прогнозируем победу Павлюченковой и ее дальнейшее продвижение по сетке.
Ставка: победа Павлюченковой за 1.72.
Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Стефанос Циципас (Греция)
Australian Open. 1/4 финала
В этом сезоне испанец еще не проигрывал. Он смог взять главный трофей в Дохе.
На Открытом чемпионате Австралии Баутиста-Агут прошел Энди Маррея, Джона Миллмана, Карена Хачанова и Марина Чилича. 30-летнему теннисисту пришлось три из четырех матчей на этом турнире закончить в пяти партиях.
Циципас начал сезон на Кубке Хопмана и на турнире в Сиднее, где особо ничего не добился.
А вот на Открытом чемпионате Австралии грек показывает отличную игру. Он дал бой Маттео Берреттини, Виктору Троицки, Николазу Басилашвили, а также отправил отдыхать третью ракетку мира Роджера Федерера, победив его в 1/8.
Циципас находится на пике своей формы, а победа над Федерером прибавила еще больше уверенности. Ставим на грека.
Ставка: победа Циципаса за 1.87.
Фрэнсис Тиафо (США) — Рафаэль Надаль (Испания)
Australian Open. 1/4 финала
На Открытом чемпионате Австралии Тиафо смог выбить неплохих теннисистов как Кевин Андерсон, Андреас Сеппи и Григор Димитров.
Все прогнозы на Australian Open
Надаль еще не проиграл ни одного сета на текущем турнире. С одинаковым счетом 3:0 он обыграл Дакворта, Эбдена, Де Минаура и Бердыха.
Испанец смотрится очень мощно на текущем турнире и является одним из главных фаворитов.
Прогнозируем, что Надаль вновь победит со счетом 3:0.
Ставка: победа Надаля по сетам с форой (-2,5) за 1.48.
Общий коэффициент — 4.76. 0