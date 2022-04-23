23 апреля состоится бой в рамках турнира Bellator 278 между Энрике Барсолой и Никитой Михайловым. Ориентировочно начало боя в 06:00 мск. Барсола-Михайлов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Энрике Барсола

Канадский боец не так давно выступал в UFC, однако в самом сильном промоушене в легчайшем весе не достиг серьезных успехов. В последних трех боях Барсола одержал одну победу, одну ничью и одну поражение.

В Bellator это будет второй поединок Энрике. В прошлом бою он в третьем раунде нокаутировал Дэрриона Колдуэлла. Канадец довольно универсален.

Энрике Барсола неплохо работает как в стойке, так и в партере. Вероятнее всего, в предстоящем бою сразу займет центр октагона и будет идти вперед.

Никита Михайлов

Российский боец идет сейчас на успешной серии из пяти побед кряду. Никита Михайлов не обладает серьезной нокаутирующей мощью. Он грамотно раскладывает силы и наносит много ударов своим соперникам.

Тем не менее, досрочные победы в активе российского бойца имеются. Михайлов неплохо чувствует себя в партере. В его карьере есть две победы сабмишном, но они были за пределами Bellator.

Всего на счету Никиты 10 боев, в которых он потерпел только одно поражение. Остальные поединки закончились для Михайлова успешно.

Прогноз и ставка

Фаворитом в данном поединке является Энрике Барсола и на его победу можно поставить с коэффициентом 1.72. На Никиту Михайлова букмекеры дают 2.15.

Барсола имеет неплохой опыт, ведь за его плечами несколько поединков в UFC. Михайлов же сейчас находится в хорошей форме и в последний раз он проигрывал 5 лет назад.

Оба не являются ярко выраженными нокаутерами, однако в своем последнем поединке каждый из них выиграл досрочно. В связи с этим, можно поставить на то, что бой закончится досрочно на тотал раундов меньше 2.5 с коэффициентом 3.20.