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    Насколько удачным получится дебют Гаджи Омаргаджиева в UFC?

    Борральо — Омаргаджиев. Прогноз (к. 1.72) и ставки на бой, UFC, 17 апреля 2022 года

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    Гаджи Омаргаджиев
    В ночь с 16 на 17 апреля состоится в рамках турнира UFCVegas 51 между Кайо Борральо и Гаджи Омаргаджиевым. Ориентировочно начало боя в 05:30 по МСК. Борральо — Омаргаджиев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кайо Борральо

    Бразильский боец проведет свой дебютный бой в UFC. Как и его оппонент, он является выходцем из претендентской серии Даны Уайта. У Кайо довольно хорошая статистика.

    На его счету 10 побед и только одно поражение. Свой единственный бой проиграл решением.
    В последнем поединке бразилец одержал победу нокаутом. Чаще всего Борральо решает исход своих боев в первом или втором раунде.

    Из 10 побед 6 досрочных. Кайо в равной степени владеет и борьбой, и навыками в стойке.

    Гаджи Омаргаджиев

    Российский боец долго ждал шанса дебютировать в UFC. Уроженец дагестана мечтает повторить путь Хамзата Чимаева в промоушене Даны Уайта.

    Пока что Гаджи не знает поражений. Все предыдущие 13 поединков он уверенно выиграл. Омаргаджиев неплохо работает в партере, однако борьба это не основное его оружие.

    8 поединков Гаджи выиграл нокаутами. Причем 7 досрочных побед российский боец одержал уже в первом раунде. Явного урона Омаргаджиев тоже не получал. Он всегда привык действовать с позиции силы, занимая сразу же центр октагона и доминируя над своим противником.

    Омаргаджиев уже с первых секунд задает высокий темп. Вероятнее всего, он будет придерживаться своего стандартного плана и дебютном бою в UFC. Есть вероятность, что поединок может закончиться довольно быстро.

    Прогноз и ставка

    Гаджи Омаргаджиев является фаворитом. Букмекеры на победу российского бойца предлагают поставить с коэффициентом 1.68. На успех Борральо предлагают коэффициент 2.25.

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    Омаргаджиев больше половины своих боев выиграл в первом раунде, а Борральо 6 из 10 раз брал верх нокаутами и болевыми приемами.

    Есть вероятность, что победитель данного противостояния будет определен до истечения трех раундов. Ставка — бой закончится досрочно с коэффициентом 1.72.

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    Борральо — Омаргаджиев: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прочие виды. Насколько удачным получится дебют Гаджи Омаргаджиева в UFC?
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