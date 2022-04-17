В ночь с 16 на 17 апреля состоится в рамках турнира UFCVegas 51 между Кайо Борральо и Гаджи Омаргаджиевым. Ориентировочно начало боя в 05:30 по МСК. Борральо — Омаргаджиев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кайо Борральо

Бразильский боец проведет свой дебютный бой в UFC. Как и его оппонент, он является выходцем из претендентской серии Даны Уайта. У Кайо довольно хорошая статистика.

На его счету 10 побед и только одно поражение. Свой единственный бой проиграл решением.

В последнем поединке бразилец одержал победу нокаутом. Чаще всего Борральо решает исход своих боев в первом или втором раунде.

Из 10 побед 6 досрочных. Кайо в равной степени владеет и борьбой, и навыками в стойке.

Гаджи Омаргаджиев

Российский боец долго ждал шанса дебютировать в UFC. Уроженец дагестана мечтает повторить путь Хамзата Чимаева в промоушене Даны Уайта.

Пока что Гаджи не знает поражений. Все предыдущие 13 поединков он уверенно выиграл. Омаргаджиев неплохо работает в партере, однако борьба это не основное его оружие.

8 поединков Гаджи выиграл нокаутами. Причем 7 досрочных побед российский боец одержал уже в первом раунде. Явного урона Омаргаджиев тоже не получал. Он всегда привык действовать с позиции силы, занимая сразу же центр октагона и доминируя над своим противником.

Омаргаджиев уже с первых секунд задает высокий темп. Вероятнее всего, он будет придерживаться своего стандартного плана и дебютном бою в UFC. Есть вероятность, что поединок может закончиться довольно быстро.

Прогноз и ставка

Гаджи Омаргаджиев является фаворитом. Букмекеры на победу российского бойца предлагают поставить с коэффициентом 1.68. На успех Борральо предлагают коэффициент 2.25.

Омаргаджиев больше половины своих боев выиграл в первом раунде, а Борральо 6 из 10 раз брал верх нокаутами и болевыми приемами.

Есть вероятность, что победитель данного противостояния будет определен до истечения трех раундов. Ставка — бой закончится досрочно с коэффициентом 1.72.