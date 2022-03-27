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    Бой стариков быстрым не будет

    Олейник — Латифи. Прогноз (к. 2.40) и ставки на бой, UFC, 27 марта 2022 года

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    Илир Латифи и Алексей Олейник
    В ночь с 26 на 27 марта состоится бой в рамках турнира UFC между Алексеем Олейником и Илиром Латифи. Ориентировочно начало боя в 03:00 мск. Олейник — Латифи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алексей Олейник

    Если Олейник проиграет, то для него это будет четвертое поражение в карьере подряд. В прошлый раз он проиграл Сергею Спиваку решением судей, а еще раньше уступил TKO Деррику Льюису и Крису Дакасу.

    Всего за свою карьеру россиянин потерпел 16 поражений. Помимо этого он одержал 53 победы нокаутом и 5 раз выиграл после решения судей.

    Последняя победа у бойца была 8 августа 2020 года, когда он решением судей одолел Фабрисиу Вердума.

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    Последние бои Олейника демонстрируют спад его спортивной формы. Даже победу над Вердумом нельзя назвать успехом.

    Илир Латифи

    К бою швед подошел после победы над Таннером Бозером. Викторию ему присудили судьи. Этим результатом боец прервал серию из трех поражений.

    Латифи проиграл Деррику Льюису и Корри Андерсону решение, а также получил нокаут в бою с Волканом Оздемиром.

    За свою профессиональную карьеру Латифи 9 раз одолел соперника нокаутом и 6 раз выиграл при подсчете голосов. Что касается поражений, то их 8.

    Как скажется на спортсмене простой в 9 месяцев, сказать сложно. Но ему 38 лет и он точно находится не на пике своих способностей.

    Прогноз и ставка

    Фаворит боя — Илир Латифи за 1.49. За 2.50 букмекеры оценивают победу Олейника.

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    Бойцы хоть и опытные, но уже далеко не молодые. Скорее всего, что быстрого развития событий мы не получим. Никто снова не хочет проигрывать и форсировать бой наверняка не станет.

    В таком случае поединок может зайти в глубокие воды, где вряд ли будут активные действия со стороны бойцов. Ставка — тотал раундов больше 2.5 за 2.40.

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    Олейник — Латифи: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 27.03.2022. Прочие виды. Бой стариков быстрым не будет
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