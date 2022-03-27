Алексей Олейник
Если Олейник проиграет, то для него это будет четвертое поражение в карьере подряд. В прошлый раз он проиграл Сергею Спиваку решением судей, а еще раньше уступил TKO Деррику Льюису и Крису Дакасу.
Всего за свою карьеру россиянин потерпел 16 поражений. Помимо этого он одержал 53 победы нокаутом и 5 раз выиграл после решения судей.
Последняя победа у бойца была 8 августа 2020 года, когда он решением судей одолел Фабрисиу Вердума.
Последние бои Олейника демонстрируют спад его спортивной формы. Даже победу над Вердумом нельзя назвать успехом.
Илир Латифи
К бою швед подошел после победы над Таннером Бозером. Викторию ему присудили судьи. Этим результатом боец прервал серию из трех поражений.
Латифи проиграл Деррику Льюису и Корри Андерсону решение, а также получил нокаут в бою с Волканом Оздемиром.
За свою профессиональную карьеру Латифи 9 раз одолел соперника нокаутом и 6 раз выиграл при подсчете голосов. Что касается поражений, то их 8.
Как скажется на спортсмене простой в 9 месяцев, сказать сложно. Но ему 38 лет и он точно находится не на пике своих способностей.
Прогноз и ставка
Фаворит боя — Илир Латифи за 1.49. За 2.50 букмекеры оценивают победу Олейника.
Бойцы хоть и опытные, но уже далеко не молодые. Скорее всего, что быстрого развития событий мы не получим. Никто снова не хочет проигрывать и форсировать бой наверняка не станет.
В таком случае поединок может зайти в глубокие воды, где вряд ли будут активные действия со стороны бойцов. Ставка — тотал раундов больше 2.5 за 2.40.