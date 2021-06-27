Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    УЕФА решил отказаться от правила выездного голаРеволюционное решение. Почему отмена правила выездного гола изменит футбол Три гола Левандовского не помогли ПольшеТоп-5 команд-разочарований группового этапа Евро-2020 Матч Италия — УэльсНеудержимая Италия и рекорды Роналду: 7 главных событий группового этапа Евро-2020
  • 22:35
    • СМИ: «Барселоне» придется сократить зарплатную ведомость на 200 млн евро
  • 21:34
    • РПЛ опубликовала подробное расписание первых шести туров сезона 2021/22
  • 21:03
    • «Даллас» определился с новым главным тренером
  • 20:06
    • Федор Емельяненко проведет следующий бой 23 октября
  • 19:55
    • Медведев вышел в финал турнира в Мальорке
  • 18:25
    • Черчесов выступит с докладом о выступлении сборной России на Евро-2020
  • 12:31
    • Халеп снялась с Уимблдона
    Все новости спорта

    Подберется ли Волков к титульному поединку?

    Сирил Ган — Александр Волков. Прогноз и ставка (к.) на бой, Fight Night 190, 27 июня 2021 года

    Прочие виды Прогнозы на Единоборства
    Прогноз и ставки на Сирил Ган — Александр Волков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Волков
    В ночь с 26 на 27 июня состоится турнир UFC Fight Night 190, в рамках которого сойдутся потенциальные претенденты на бой за титул чемпиона организации — Александр Волков и Сирил Ган. Сирил Ган — Александр Волков: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сирил Ган

    Француз Сирил Ган стал заниматься смешанными единоборствами с 2018 года. За это время он провел 8 боев, одержав победы во всех случаях.

    В UFC Ган выступил в пяти поединках. Его подписали из организации TKO, в которой он провел 3 боя. На данный момент француз третий в рейтинге тяжеловесов.

    В последних боях он дрался с Жаирзиньо Розенстрайком (победа решением), Джуниором Дос Сантосом (победа нокаутом) и Таннером Босером (победа решением). С Босером бой был 4 месяца назад. Так что Сирил находится в хорошей форме, имея постоянную практику выступлений.

    Все прогнозы на спорт

    Ган имеет опыт тренировок с Фрэнсисом Нганну. Во время работы с лагерем камерунца он демонстрировал отличную работу ногами и бойцовский IQ.

    Александр Волков

    Александр Волков — Алистар Оверим

    Россиянин является намного опытнее своего оппонента. В смешанных единоборствах у него 41 поединок (33 победы и 8 поражений). В UFC для россиянина это будет десятый поединок по счету.

    Александр Волков является одним из лидеров тяжелого дивизиона промоушена. В случае победы над Гану он станет претендентом на титул чемпиона.

    20 июня прошлого года Волков потерпел свое последнее поражение, уступив Кертису Блейдсу (решением судей). 24 октября 2020 года «Драго» провел свой предпоследний бой. Он дрался с Уолтом Харрисом и победил нокаутом.

    В феврале этого года Волкову достался Алистар Оверим, которого он тоже нокаутировал.

    Прогноз и ставка

    Букмекерские конторы в качестве фаворита выставили француза — 1.62 на победу Гана и 2.30 на победу Волкова.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Решающим фактором в этом поединке может стать опыт Александра, который колоссально превышает опыт Гана в MMA. К тому же, многие эксперты отмечают, что для француза Волков станет самым тяжелым соперником в карьере смешанных единоборств.

    Мы полагаем, что несмотря на некоторые недочеты своей техники, Волков сможет победить и продвинуться в борьбе за титульный поединок.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер Майами — Орландо Сити
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сморгонь — Гомель
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уэльс — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Уэльс — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Слайго Роверс — Богемианс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Италия — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.12
  • Прогноз на матч Италия — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.89
  • Экспресс дня 26 июня
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спортинг Канзас Сити — ФК Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Торонто — Цинциннати
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сирил Ган — Александр Волков: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 27.06.2021. Прочие виды. Подберется ли Волков к титульному поединку?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры