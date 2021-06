Француз Сирил Ган стал заниматься смешанными единоборствами с 2018 года. За это время он провел 8 боев, одержав победы во всех случаях.

В UFC Ган выступил в пяти поединках. Его подписали из организации TKO, в которой он провел 3 боя. На данный момент француз третий в рейтинге тяжеловесов.

В последних боях он дрался с Жаирзиньо Розенстрайком (победа решением), Джуниором Дос Сантосом (победа нокаутом) и Таннером Босером (победа решением). С Босером бой был 4 месяца назад. Так что Сирил находится в хорошей форме, имея постоянную практику выступлений.

Ган имеет опыт тренировок с Фрэнсисом Нганну. Во время работы с лагерем камерунца он демонстрировал отличную работу ногами и бойцовский IQ.

Россиянин является намного опытнее своего оппонента. В смешанных единоборствах у него 41 поединок (33 победы и 8 поражений). В UFC для россиянина это будет десятый поединок по счету.

Александр Волков является одним из лидеров тяжелого дивизиона промоушена. В случае победы над Гану он станет претендентом на титул чемпиона.

20 июня прошлого года Волков потерпел свое последнее поражение, уступив Кертису Блейдсу (решением судей). 24 октября 2020 года «Драго» провел свой предпоследний бой. Он дрался с Уолтом Харрисом и победил нокаутом.

