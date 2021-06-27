В ночь с 26 на 27 июня состоится турнир UFC Fight Night 190, в рамках которого сойдутся потенциальные претенденты на бой за титул чемпиона организации — Александр Волков и Сирил Ган. Сирил Ган — Александр Волков: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сирил Ган

Француз Сирил Ган стал заниматься смешанными единоборствами с 2018 года. За это время он провел 8 боев, одержав победы во всех случаях.

В UFC Ган выступил в пяти поединках. Его подписали из организации TKO, в которой он провел 3 боя. На данный момент француз третий в рейтинге тяжеловесов.

В последних боях он дрался с Жаирзиньо Розенстрайком (победа решением), Джуниором Дос Сантосом (победа нокаутом) и Таннером Босером (победа решением). С Босером бой был 4 месяца назад. Так что Сирил находится в хорошей форме, имея постоянную практику выступлений.

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Ган имеет опыт тренировок с Фрэнсисом Нганну. Во время работы с лагерем камерунца он демонстрировал отличную работу ногами и бойцовский IQ.

Александр Волков

Александр Волков — Алистар Оверим

Россиянин является намного опытнее своего оппонента. В смешанных единоборствах у него 41 поединок (33 победы и 8 поражений). В UFC для россиянина это будет десятый поединок по счету.

Александр Волков является одним из лидеров тяжелого дивизиона промоушена. В случае победы над Гану он станет претендентом на титул чемпиона.

20 июня прошлого года Волков потерпел свое последнее поражение, уступив Кертису Блейдсу (решением судей). 24 октября 2020 года «Драго» провел свой предпоследний бой. Он дрался с Уолтом Харрисом и победил нокаутом.

В феврале этого года Волкову достался Алистар Оверим, которого он тоже нокаутировал.

Прогноз и ставка

Букмекерские конторы в качестве фаворита выставили француза — 1.62 на победу Гана и 2.30 на победу Волкова.

Решающим фактором в этом поединке может стать опыт Александра, который колоссально превышает опыт Гана в MMA. К тому же, многие эксперты отмечают, что для француза Волков станет самым тяжелым соперником в карьере смешанных единоборств.

Мы полагаем, что несмотря на некоторые недочеты своей техники, Волков сможет победить и продвинуться в борьбе за титульный поединок.