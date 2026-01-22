В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 23 января. Начало встречи — в 05:00 (мск).

«Эдмонтон»

Турнирное положение: После 51 встречи «Эдмонтон» находится на 5-м месте Западной конференции, на 2 турнирных пункта отставая от 4-го «Вегаса».

Последние матчи: На флажке последней игровой недели «Эдмонтон» выдал яркую игру на территории «Ванкувера» (6:0).

Сокрушив главного аутсайдера Лиги, «Ойлерз» вернулись на домашний лед, где сперва переехали «Сент-Луис» (5:0), а затем понесли потери в матче против «Нью-Джерси» (1:2).

Не сыграют: Леон Драйзайтль, Адам Хенрик, Каспери Капанен.

Состояние команды: «Эдмонтон» находится в 7 очках от лидерского трио, однако прорваться в топ-3 канадцам будет тяжело на фоне нестабильности, которая сопровождает их турнирный маршрут.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В десяти последних матчах «Ойлерз» поровну разделили число побед и количество отрицательных результатов. Вместе с тем по итогам 51 игры Макдэвид и компания идут вторыми на Западе по заброшенным шайбам.

«Питтсбург»

Турнирное положение: На момент написания «Питтсбург» обосновался на 8-й строке Востока с 57 очками на счету, на 1 турнирный балл сместив «Торонто».

Последние матчи: Неделей ранее «Питтсбург» одержал яркую победу в принципиальном соперничестве с «Филадельфией» (6:3).

За перфомансом в дерби Пенсильвании последовало поражение от «Коламбуса» в не менее событийной встрече в родных стенах (3:4, бул.). Накануне команда Дэна Мьюза прибила в гостях «Сиэтл» (6:3).

Не сыграют: Филип Халландер, Эрик Карлссон.

Состояние команды: «Питтсбург» проводит неоднозначный сезон, подвергая сомнению многие результаты и качество самой игры. Тем не менее на дистанции «Пингвинз» бьются за места в топ-8.

Без учета встречи с «Калгари» в ночь на 22 января, коллектив Дэна Мьюза потерпел четыре поражения в шести матчах. В трех последних играх команда из Пенсильвании получала не менее 3 шайб.

Статистика для ставок

«Эдмонтон» победил в 8 личных встречах из 9 последних

«Эдмонтон» забивал 4 и более голов в 9 личных встречах кряду

В 8 личных встречах из 11 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 1.96, ничья — в 4.47, победа «Питтсбурга» — в 3.37.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 5.5 — за 2.33.

Прогноз: «Эдмонтон» в последние недели выглядит так себе, поэтому «Питтсбург» при всех недостатках в своей системе может заявиться в «Роджерс Плейс» в статусе равного соперника и навязать борьбу, которая обеспечит новые турнирные приобретения.

1.90 «Питтсбург» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Эдмонтон — Питтсбург позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: «Питтсбург» не проиграет за 1.90.

Прогноз: Нередко встречи между этими командами проходят в открытом соревновательном режиме, в котором о надежности в обороне думается в последнюю очередь.

2.08 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Эдмонтон — Питтсбург принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.08.