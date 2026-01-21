прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.32

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 22 января. Начало встречи — в 06:00 (мск).

«Ванкувер»

Турнирное положение: Канадцы из Британской Колумбии находятся на 16-й строчке Запада с 37 очками после 49 матчей. От зоны плей-офф команду отделяют 14 баллов.

Последние матчи: В конце предыдущей недели «Ванкувер» завершил длительную гостевую серию. На льду «Коламбуса» «Кэнакс» потерпели разгромное поражение (1:4).

Возвращение на «Роджерс Арену» сопровождалось провалом в матче против «Эдмонтона» (0:6), за которым последовала неудача в плотной игре против «Айлендерс» (3:4).

Не сыграют: Филип Хитил, Тэтчер Демко, Дерек Форборт, Марко Росси, Кифер Шервуд, Тедди Блюгер.

Состояние команды: Сезон для «Ванкувера» складывается катастрофически. Команда Адама Фута является худшей в лиге по потерянным баллам и имеет самый низкий показатель надежности в защите.

Серия без побед «Кэнакс» на текущий момент увеличилась до одиннадцати матчей. В шести встречах на этом отрезке канадцы проигрывали с разницей в 3 и более голов.

«Вашингтон»

Турнирное положение: После 50 матчей «Вашингтон» опустился на 11-ю позицию Восточной конференции с 54 очками на счету. От кубковой зоны «Кэпс» отдалились на 3 пункта.

Последние матчи: Днями ранее «Вашингтон» завершил серию матчей в столице. В частности, в последних встречах в родных стенах «Кэпс» уступили «Сан-Хосе» (2:3) и «Флориде» (2:5).

Цикл гостевых туров подопечные Спенсера Карбери начали на площадке «Колорадо» — лидера Запада, на фоне которого оказались бессильными (2:5).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон.

Состояние команды: «Вашингтон» одолел затяжной кризис. Команде не удается поставить на поток победные результаты, тогда как ее позиции вблизи топ-8 понемногу ослабевают в условиях нарастающего давления.

В пяти предыдущих встречах коллектив Спенсера Карбери заработал только 2 балла. Между тем в шести матчах их недавних семи столичному коллективу не удавалось забить больше 2 голов.

«Ванкувер» не побеждает дома на протяжении 8 матчей кряду

«Ванкувер» пропускал 4 и более голов в 7 матчах из 8 последних

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали меньше 4.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ванкувера» оценивается букмекерами в 2.78, ничья — в 4.17, победа «Вашингтона» — в 2.32.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 2.04.

Прогноз: «Ванкувер» остается безусловным андердогом чемпионата, на фоне которого кризисные «Кэпиталз» способны скрыть ряд игровых недочетов и выдать высококлассный матч.

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.32.

Прогноз: В настоящее время в Лиге нет команды, которая выглядела бы в обороне хуже «Кэнакс». При тотальном разладе в позиционной защите «Вашингтону» не составит труда обеспечить высокие цифры по реализации.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 2.00.