    Все новости спорта

    Казань возьмет реванш за поражение на старте

    Ак Барс — Металлург Мг. Ставка (к. 2.45) и прогноз на хоккей, КХЛ, 14 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Металлург» Мг
    Кирилл Семенов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 14 сентября 2025 года. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Металлург» Мг, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2025 года

    Ак Барс

  • Казань
    •  Ак Барс 17:00 Металлург Мг

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    «Ак Барс»

    Турнирное положение: В трех сыгранных матчах «Ак Барс» одержал одну победу и набрал 3 очка, с которыми обосновался на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: Во встрече с «Металлургом» Мг в конце прошлой недели «Ак Барс» выглядел содержательно, но допустил неудачу в серии бросков (3:4). Первую победу в регулярке Казань одержала позже, на территории «Авангарда» (2:1).

    Ак Барс — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров

    На домашнем льду команда Анвара Гатиятулина дебютировала игрой с «Автомобилистом», которая обернулась для хозяев «Татнефть-Арены» катастрофой с точки зрения уровня обороны и итогового результата (3:6).

    Не сыграют: Кадровые потери в составе «Ак Барса» отсутствуют.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: На старте сезона «Ак Барс» демонстрирует готовность играть в атакующий хоккей, в котором преобладают контроль и стремление оказывать прессинг в зоне соперника.

    Тем не менее такой подход не может обеспечить команде Гатиятулина тот результат, на который она рассчитывает в условиях оборонительных проблем. Нередко в походах за шайбами Казань теряет концентрацию у своего пятака, что приводит к грубым ошибкам.

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: Без побед в основное время по итогам трех встреч, «Металлург» Мг сумел оказаться на четвертой строчке в таблице Восточной конференции с 4 очками на турнирном счету.

    Последние матчи: После динамичной и успешной по итогу игры с «Ак Барсом» (4:3 Б) «Металлург» Мг провел упорный матч с «Салаватом Юлаевым», в котором команду ждала неудача в овертайме (2:3).

    Домашний этап «сталеваров» продолжился игрой с «Динамо» Москва. Очередная топ-встреча сопровождалась неуступчивой битвой характеров. Слабину коллектив Андрея Разина дал лишь в серии бросков (1:2).

    Не сыграют: У «Металлурга» Мг нет игроков, которые пропустят матч.

    Состояние команды: В дебютной встрече «Металлург» Мг смотрелся многообещающе — был хорош в упорстве и в контексте эффективности завершения. Однако в следующих матчах южноуральцы начали испытывать будничные проблемы.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Если в зоне защиты у команды Разина не так много очевидных провалов, то динамика в нападении оставляет желать лучшего. Против организованных с точки зрения защиты соперников у «Магнитки» не все получается.

    Статистика для ставок

    • «Ак Барс» одержал 4 победы в 5 последних личных встречах

    • В 4 последних личных встречах «Ак Барс» забрасывал 3 шайбы и более

    • В 3 личных встречах из 5 последних «Металлург» Мг не забивал больше 1 гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.10, а победа «Металлурга» Мг — в 2.74.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

    Прогноз: В первой личной встрече нового сезона «Ак Барс» показал хороший по атакующему исполнению хоккей, но не сумел обойти Магнитогорск в серии бросков. Теперь командам подстроит проверить друг друга на площадке «Татнефть-Арены», где коллектив Гатиятулина попытается реабилитироваться за недавний провал.

    Ставка: «Ак Барс» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.45.

    Прогноз: Игра команды Разина сопровождается низким процентом эффективности завершения, что отражается на общей динамике и стартовых турнирных показателях. С проблемами в реализации «Металлургу» Мг будет трудно рассчитывать на содержательный хоккей в Казани, где соперник — после шести пропущенных шайб — пересмотрит некоторые действия в своей зоне.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг меньше 2 за 2.40.

    Ак Барс — Металлург Мг: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 14.09.202517:00. Казань возьмет реванш за поражение на старте
