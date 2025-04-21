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    «Оттава» зацепится за результат на льду принципиального соперника

    Торонто — Оттава. Ставка (к. 2.21) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 21 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Оттава»
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    Тома Шабо
    В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Скошиабанк Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Оттава», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 21 Апреля 2025 года

    Торонто

  • Кубок Стэнли
    •  Торонто 02:00 Оттава

    Оттава

  • Кубок Стэнли
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    «Торонто»

    Путь к плей-офф: В активе гранда из Онтарио по итогам регулярки оказались 108 очков, с которыми команда прописалась на 2-й строчке в Восточной конференции, на 3 турнирных пункта отстав от лидеров таблицы.

    Последние матчи: В середине прошлой недели «Торонто» потерпел гостевое поражение от «Флориды» — 1:3, которое осталось единственным в рамках завершающей стадии регулярного чемпионата.

    Торонто — Оттава: коэффициенты букмекеров

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    За встречей с «Пантерз» последовала череда побед. В пяти следующих матчах команда Крэйга Беруби одержала верх над «Тампой-Бэй» — 4:3 ОТ, «Монреалем» — 1:0 ОТ, «Каролиной» — 4:1, «Баффало» — 4:0 и «Детройтом» — 4:3 ОТ.

    Не сыграют: Яни Хаканпаа.

    Состояние команды: К предстоящей серии плей-офф «Торонто» подходит в отличной форме: «Лифс» показывают убедительный хоккей и стабильную игру в рамках текущего отрезка.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Игровое содержание команды Крэйга Беруби подразумевает хороший контроль темпа и эффективную реализацию моментов, ввиду которых канадцы могут рассчитывать на продолжительную кубковую дистанцию.

    В обороне «Торонто» в настоящий момент также нет серьезных недостатков: в своей зоне «Лифс» сохраняют высокую плотность и хладнокровие за счет организованной тактической модели.

    «Оттава»

    Путь к плей-офф: Второй представитель канадской провинции Онтарио завершил регулярку на 6-м месте в таблице Восточной конференции. В 82 матчах «сенаторы» набрали 97 очков.

    Последние матчи: В первой половине месяца «Оттава» провела короткую, но непродолжительную серию побед, которая добралась до отметки в три матча и была прервана на льду «Коламбуса» — 2:5.

    Следом команда Трэвиса Грина добилась побед над «Монреалем» — 5:2 и «Филадельфией» — 4:3 ОТ, но допустила промах в игре с «Чикаго» — 3:4 ОТ. В последней встрече общего этапа «Сенс» разобрались с «Каролиной» — 7:5.

    Не сыграют: Тома Шабо, Артем Зуб, Хайден Ходжсон (под вопросом).

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    • Состояние команды: Если оценивать турнирный путь в общем понимании, то можно с уверенностью сказать, что «Оттава» провела выдающуюся по своим меркам регулярку.

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    По ходу сезона канадцы испытывали неудачные отрезки, но завершили кампанию на ударной ноте, сумев избежать плотной конкуренции за одно из последних мест в зоне Кубка.

    В матчах против топ-команд «Оттава» нередко демонстрирует предельную собранность, прекрасно справляясь с давлением и проявляя должного уровня активность в чужой зоне.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» одержал 9 побед в 10 последних матчах

    • В 3-х встречах из 4-х предыдущих «Торонто» не пропускал больше гола

    • «Оттава» обыграла «Торонто» в 5 последних очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.51, а победа «Оттавы» — в 2.92.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

    Прогноз: В предыдущих личных встречах «Оттава» весьма комфортно чувствовала себя на одной ледовой площадке с «Торонто». Кубковый раунд «Сенс» попытаются провести по аналогии.

    Ставка: «Оттава» победит в матче за 2.21.

    Прогноз: В нынешнем сезоне игровая структура обеих команд строится не в последнюю очередь на надежности в обороне, ввиду которой личная встреча едва ли перерастет в насыщенную голами борьбу.

    Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.99.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торонто — Оттава?

    Матч Торонто — Оттава состоится 21 апреля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Торонто — Оттава?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Оттава» победит в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торонто — Оттава?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Оттава» победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 2.21.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торонто — Оттава?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торонто — Оттава?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.51, а победа «Оттавы» — в 2.92.

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