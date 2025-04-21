В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Скошиабанк Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Оттава», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Путь к плей-офф: В активе гранда из Онтарио по итогам регулярки оказались 108 очков, с которыми команда прописалась на 2-й строчке в Восточной конференции, на 3 турнирных пункта отстав от лидеров таблицы.

Последние матчи: В середине прошлой недели «Торонто» потерпел гостевое поражение от «Флориды» — 1:3, которое осталось единственным в рамках завершающей стадии регулярного чемпионата.

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За встречей с «Пантерз» последовала череда побед. В пяти следующих матчах команда Крэйга Беруби одержала верх над «Тампой-Бэй» — 4:3 ОТ, «Монреалем» — 1:0 ОТ, «Каролиной» — 4:1, «Баффало» — 4:0 и «Детройтом» — 4:3 ОТ.

Не сыграют: Яни Хаканпаа.

Состояние команды: К предстоящей серии плей-офф «Торонто» подходит в отличной форме: «Лифс» показывают убедительный хоккей и стабильную игру в рамках текущего отрезка.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Игровое содержание команды Крэйга Беруби подразумевает хороший контроль темпа и эффективную реализацию моментов, ввиду которых канадцы могут рассчитывать на продолжительную кубковую дистанцию.

В обороне «Торонто» в настоящий момент также нет серьезных недостатков: в своей зоне «Лифс» сохраняют высокую плотность и хладнокровие за счет организованной тактической модели.

«Оттава»

Путь к плей-офф: Второй представитель канадской провинции Онтарио завершил регулярку на 6-м месте в таблице Восточной конференции. В 82 матчах «сенаторы» набрали 97 очков.

Последние матчи: В первой половине месяца «Оттава» провела короткую, но непродолжительную серию побед, которая добралась до отметки в три матча и была прервана на льду «Коламбуса» — 2:5.

Следом команда Трэвиса Грина добилась побед над «Монреалем» — 5:2 и «Филадельфией» — 4:3 ОТ, но допустила промах в игре с «Чикаго» — 3:4 ОТ. В последней встрече общего этапа «Сенс» разобрались с «Каролиной» — 7:5.

Не сыграют: Тома Шабо, Артем Зуб, Хайден Ходжсон (под вопросом).

Состояние команды: Если оценивать турнирный путь в общем понимании, то можно с уверенностью сказать, что «Оттава» провела выдающуюся по своим меркам регулярку.

По ходу сезона канадцы испытывали неудачные отрезки, но завершили кампанию на ударной ноте, сумев избежать плотной конкуренции за одно из последних мест в зоне Кубка.

В матчах против топ-команд «Оттава» нередко демонстрирует предельную собранность, прекрасно справляясь с давлением и проявляя должного уровня активность в чужой зоне.

Статистика для ставок

«Торонто» одержал 9 побед в 10 последних матчах

В 3-х встречах из 4-х предыдущих «Торонто» не пропускал больше гола

«Оттава» обыграла «Торонто» в 5 последних очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.51, а победа «Оттавы» — в 2.92.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: В предыдущих личных встречах «Оттава» весьма комфортно чувствовала себя на одной ледовой площадке с «Торонто». Кубковый раунд «Сенс» попытаются провести по аналогии.

Ставка: «Оттава» победит в матче за 2.21.

Прогноз: В нынешнем сезоне игровая структура обеих команд строится не в последнюю очередь на надежности в обороне, ввиду которой личная встреча едва ли перерастет в насыщенную голами борьбу.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.99.