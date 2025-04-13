В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Баффало», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Флорида»

Турнирное положение: Отсутствие настроения у «Флориды» на остаток регулярного сезона было видно невооруженным глазом, поэтому команда Мориса по делу опустилась на пятое место Востока.

Последние матчи: В последних поединках «Флорида» немного стала приходить в себя и одержала пару побед подряд, но в целом у «пантер» не тот тонус, чтобы беззаботно входить в плей-офф.

Травмированные игроки: Вне игры у «Флориды» Ткачук, Беннетт и Экблад. Также под вопросом участие немца Нико Штурма из-за травмы нижней части тела.

Общий тонус клуба: Игра против «Баффало» будет из категории веселой, но даже в ней хозяева льда могут устроиться на поражение, учитывая текущую форму «клинков».

«Баффало»

Турнирное положение: Мало кто надеялся на то, что «Баффало» удастся выбраться со дна восточной конференции, но у команды Раффа получилось не только это сделать, но и подняться на 12 строчку таблицы.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Отличная серия выигрышей «Баффало» немного смазалась поражением от «Коламбуса» в крайнем поединке.

Травмированные игроки: Руководство «Баффало» не может рассчитывать на Гринвэя и Козака, но даже без них сейчас «клинки» на очень хорошем ходу. Также игру может пропустить Норрис, но его повреждение не подтверждено.

Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что гости лягут костьми, но постараются максимально осложнить жизнь «Флориде» на её территории.

Статистика для ставок

«Флорида» выиграла два последних матча по сезону

«Баффало» проиграл два последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.86, на гостей — 3.79.

Прогноз: «Флорида» сможет справиться с одним из аутсайдеров Востока.

Альтернативный прогноз: Обе команды устроят на льду настоящую голевую феерию.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.78.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.