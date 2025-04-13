Флорида
Баффало
«Флорида»
Турнирное положение: Отсутствие настроения у «Флориды» на остаток регулярного сезона было видно невооруженным глазом, поэтому команда Мориса по делу опустилась на пятое место Востока.
Последние матчи: В последних поединках «Флорида» немного стала приходить в себя и одержала пару побед подряд, но в целом у «пантер» не тот тонус, чтобы беззаботно входить в плей-офф.
Флорида — Баффало: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Вне игры у «Флориды» Ткачук, Беннетт и Экблад. Также под вопросом участие немца Нико Штурма из-за травмы нижней части тела.
Общий тонус клуба: Игра против «Баффало» будет из категории веселой, но даже в ней хозяева льда могут устроиться на поражение, учитывая текущую форму «клинков».
«Баффало»
Турнирное положение: Мало кто надеялся на то, что «Баффало» удастся выбраться со дна восточной конференции, но у команды Раффа получилось не только это сделать, но и подняться на 12 строчку таблицы.
Последние матчи: Отличная серия выигрышей «Баффало» немного смазалась поражением от «Коламбуса» в крайнем поединке.
Травмированные игроки: Руководство «Баффало» не может рассчитывать на Гринвэя и Козака, но даже без них сейчас «клинки» на очень хорошем ходу. Также игру может пропустить Норрис, но его повреждение не подтверждено.
Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что гости лягут костьми, но постараются максимально осложнить жизнь «Флориде» на её территории.
Статистика для ставок
- «Флорида» выиграла два последних матча по сезону
- «Баффало» проиграл два последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.86, на гостей — 3.79.
Прогноз: «Флорида» сможет справиться с одним из аутсайдеров Востока.
- 2.12Трактор — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.15Динамо Москва — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.67Чикаго — Виннипег: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Обе команды устроят на льду настоящую голевую феерию.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.78.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.