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    «Флорида» продолжит победную серию?

    Флорида — Баффало. Ставка (к. 1.78), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Баффало»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Баффало», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Апреля 2025 года

    Флорида

  • НХЛ
    •  Флорида 01:00 Баффало

    Баффало

  • НХЛ
    •

    «Флорида»

    Турнирное положение: Отсутствие настроения у «Флориды» на остаток регулярного сезона было видно невооруженным глазом, поэтому команда Мориса по делу опустилась на пятое место Востока.

    Последние матчи: В последних поединках «Флорида» немного стала приходить в себя и одержала пару побед подряд, но в целом у «пантер» не тот тонус, чтобы беззаботно входить в плей-офф.

    Флорида — Баффало: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Вне игры у «Флориды» Ткачук, Беннетт и Экблад. Также под вопросом участие немца Нико Штурма из-за травмы нижней части тела.

    Общий тонус клуба: Игра против «Баффало» будет из категории веселой, но даже в ней хозяева льда могут устроиться на поражение, учитывая текущую форму «клинков».

    «Баффало»

    Турнирное положение: Мало кто надеялся на то, что «Баффало» удастся выбраться со дна восточной конференции, но у команды Раффа получилось не только это сделать, но и подняться на 12 строчку таблицы.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Отличная серия выигрышей «Баффало» немного смазалась поражением от «Коламбуса» в крайнем поединке.

    Травмированные игроки: Руководство «Баффало» не может рассчитывать на Гринвэя и Козака, но даже без них сейчас «клинки» на очень хорошем ходу. Также игру может пропустить Норрис, но его повреждение не подтверждено.

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    Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что гости лягут костьми, но постараются максимально осложнить жизнь «Флориде» на её территории.

    Статистика для ставок

    • «Флорида» выиграла два последних матча по сезону

    • «Баффало» проиграл два последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.86, на гостей — 3.79.

    Прогноз: «Флорида» сможет справиться с одним из аутсайдеров Востока.

    Альтернативный прогноз: Обе команды устроят на льду настоящую голевую феерию.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.78.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Флорида — Баффало?

    Матч Флорида — Баффало состоится 13 апреля 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Флорида — Баффало?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Какую сделать ставку на матч Флорида — Баффало?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.78.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Флорида — Баффало?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Флорида — Баффало?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.86, на гостей — 3.79.

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    Флорида — Баффало: прогноз и ставка за 1.78, статистика, коэффициенты матча 13.04.202501:00. «Флорида» продолжит победную серию?
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