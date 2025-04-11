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    «Виннипег» возьмет верх в битве лидеров Запада

    Даллас — Виннипег. Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, НХЛ, 11 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Виннипег»
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    Дилан Демело
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 11 апреля. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Виннипег», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 11 Апреля 2025 года

    Даллас

  • НХЛ
    •  Даллас 03:00 Виннипег

    Виннипег

  • НХЛ
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    «Даллас»

    Турнирное положение: В 78 матчах техасцы набрали 106 очков, с которыми обосновались на 2-й строчке в таблице Западной конференции, на 4 турнирных пункта отставая от «Виннипега».

    Последние матчи: Предыдущие игровые недели «Далласа» сопровождались серией результативных побед, количество которых добралось до отметки в семь матчей.

    Даллас — Виннипег: коэффициенты букмекеров

    Точку в рамках данного цикла «Старз» поставили в домашней игре с «Нэшвиллом» — 5:1, за которой настала череда провалов. В последних встречах команда Питера Дебура уступила «Питтсбургу» — 3:5, «Миннесоте» — 2:3 ОТ и «Ванкуверу» — 5:6 ОТ.

    Не сыграют: Миро Хейсканен, Нильс Лундквист, Тайлер Сегин.

    Состояние команды: После серии достаточно убедительных побед, зафиксированной накануне, «Даллас» сбавил обороты, допустив провал в нескольких предыдущих встречах.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Однако в понимании общей турнирной динамики техасцы по-прежнему находятся в числе фаворитов и на флажке регулярного сезона бьются с «Виннипегом» за лидерство в Западной конференции.

    В ближайшее время «Далласу» придется искать пути решения текущих кадровых проблем, на фоне которых под удар ставится общий тактический рисунок и теряется характерная гибкость команды.

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Канадцы из Манитобы провели 78 матчей, в которых заработали 110 очков. В общем зачете лиги команда занимает 1-е место, на 3 пункта опережая 2-й «Вашингтон».

    Последние матчи: После трех домашних побед кряду в конце прошлого месяца «Виннипег» начал чередовать успешные результаты с крупными провалами.

    Накануне «Джетс» были разгромлены «Лос-Анджелесом» — 1:4, после чего сами разбили «Вегас» — 4:0. Весьма неожиданно лидер Запада уступил «Юте» — 1:4, но добился победы в игре с «Сент-Луисом» — 3:1.

    Не сыграют: Габриэль Виларди, Николай Эдерс (под вопросом), Колин Миллер (под вопросом), Нил Пионк (под вопросом).

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    • Состояние команды: Несмотря на отдельные промахи, «Виннипег» проводит выдающийся регулярный сезон и на его финише приближается к Президентскому Кубку.

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    В весенней части чемпионата «Джетс» допустили немало осечек, однако в общем понимании канадцы производят впечатление одного из первых претендентов на Кубок Стэнли.

    Последние матчи «Виннипега» подразумевают череду ненужных поражений от далеко не самых сильных соперников, что само по себе указывает на явный сбой в надежной системе команды.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» не побеждает на протяжении 3-х матчей кряду

    • Победой «Виннипега» закончились 3 встречи из 4-х последних с «Далласом»

    • Ни в одной личной встрече из 7 предыдущих не было забито более 5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.44, а победа «Виннипега» — в 2.81.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.

    Прогноз: Неоднозначная форма техасцев в последних матчах дает канадцам отличную возможность упрочить лидерство в Западной конференции.

    Ставка: «Виннипег» победит в матче за 2.10.

    Прогноз: На фоне проблем «Далласа» в завершающей стадии и высокой надежности «Джетс» в своей зоне предстоящая встреча может стать для хозяев разочаровывающей с точки зрения реализации.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Далласа» меньше 2.5 за 2.20.

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