В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 29 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Вегас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: Прогресса по сезону у «Чикаго» не наблюдается, поэтому неудивительно, что коллектив из Иллинойса финиширует на предпоследнем месте Запада.

Последние матчи: За девять последних матчей «Чикаго» выиграл только раз, который пришелся на игру против почти мертвой «Филадельфии».

Травмированные игроки: В долгосрочном списке травмированных у «Чикаго» Броссуа, Дикинсон, Дах и Вебер. Также под вопросом участие в матче Мартинеса.

Общий тонус клуба: В игре против стабильного по всем фронтам «Вегаса» хозяева льда с большой долей вероятности устроятся на очередное болезненное поражение.

«Вегас»

Турнирное положение: Под конец регулярного сезона «Вегас» выходит на максимальные обороты и продолжает с «Далласом» борьбу за вторую строчку Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: За четыре последних матча «Вегас» не проиграл ни разу, хотя в соперниках были далеко не самые проходные соперники.

Травмированные игроки: Предстоящую игру у «Вегаса» пропустят Гертл и Ленер. Кроме этого есть вопросы по Пьетранжело, который получил повреждение верхней части тела в одном из последних матчей.

Общий тонус клуба: С «Чикаго» может получиться перестрелка, похожая на их последний матч, где было заброшено 12 шайб на двоих.

Статистика для ставок

В девяти последних матчах «Чикаго» выиграл только раз

«Вегас» не проигрывает четыре матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.90, на ничью — 4.98, на гостей — 1.75.

Прогноз: У гостей больше шансов победить в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Два клуба будут играть исключителньо в атаку, но у гостей гораздо больше шансов забросить больше хозяев.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.75.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87.