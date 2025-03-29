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    «Вегас» еще раз разгромит «черных ястребов»?

    Чикаго — Вегас. Ставка (к. 1.75), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Вегас»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 29 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Вегас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Марта 2025 года

    Чикаго

  • НХЛ
    •  Чикаго 03:30 Вегас

    Вегас

  • НХЛ
    •

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Прогресса по сезону у «Чикаго» не наблюдается, поэтому неудивительно, что коллектив из Иллинойса финиширует на предпоследнем месте Запада.

    Последние матчи: За девять последних матчей «Чикаго» выиграл только раз, который пришелся на игру против почти мертвой «Филадельфии».

    Чикаго — Вегас: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В долгосрочном списке травмированных у «Чикаго» Броссуа, Дикинсон, Дах и Вебер. Также под вопросом участие в матче Мартинеса.

    Общий тонус клуба: В игре против стабильного по всем фронтам «Вегаса» хозяева льда с большой долей вероятности устроятся на очередное болезненное поражение.

    «Вегас»

    Турнирное положение: Под конец регулярного сезона «Вегас» выходит на максимальные обороты и продолжает с «Далласом» борьбу за вторую строчку Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: За четыре последних матча «Вегас» не проиграл ни разу, хотя в соперниках были далеко не самые проходные соперники.

    Травмированные игроки: Предстоящую игру у «Вегаса» пропустят Гертл и Ленер. Кроме этого есть вопросы по Пьетранжело, который получил повреждение верхней части тела в одном из последних матчей.

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    Общий тонус клуба: С «Чикаго» может получиться перестрелка, похожая на их последний матч, где было заброшено 12 шайб на двоих.

    Статистика для ставок

    • В девяти последних матчах «Чикаго» выиграл только раз

    • «Вегас» не проигрывает четыре матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.90, на ничью — 4.98, на гостей — 1.75.

    Прогноз: У гостей больше шансов победить в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Два клуба будут играть исключителньо в атаку, но у гостей гораздо больше шансов забросить больше хозяев.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.75.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87.

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    Чикаго — Вегас: прогноз и ставка за 1.75, статистика, коэффициенты матча 29.03.202503:30. «Вегас» еще раз разгромит «черных ястребов»?
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