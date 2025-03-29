Чикаго
Вегас
«Чикаго»
Турнирное положение: Прогресса по сезону у «Чикаго» не наблюдается, поэтому неудивительно, что коллектив из Иллинойса финиширует на предпоследнем месте Запада.
Последние матчи: За девять последних матчей «Чикаго» выиграл только раз, который пришелся на игру против почти мертвой «Филадельфии».
Чикаго — Вегас: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В долгосрочном списке травмированных у «Чикаго» Броссуа, Дикинсон, Дах и Вебер. Также под вопросом участие в матче Мартинеса.
Общий тонус клуба: В игре против стабильного по всем фронтам «Вегаса» хозяева льда с большой долей вероятности устроятся на очередное болезненное поражение.
«Вегас»
Турнирное положение: Под конец регулярного сезона «Вегас» выходит на максимальные обороты и продолжает с «Далласом» борьбу за вторую строчку Запада.
Последние матчи: За четыре последних матча «Вегас» не проиграл ни разу, хотя в соперниках были далеко не самые проходные соперники.
Травмированные игроки: Предстоящую игру у «Вегаса» пропустят Гертл и Ленер. Кроме этого есть вопросы по Пьетранжело, который получил повреждение верхней части тела в одном из последних матчей.
Общий тонус клуба: С «Чикаго» может получиться перестрелка, похожая на их последний матч, где было заброшено 12 шайб на двоих.
Статистика для ставок
- В девяти последних матчах «Чикаго» выиграл только раз
- «Вегас» не проигрывает четыре матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.90, на ничью — 4.98, на гостей — 1.75.
Прогноз: У гостей больше шансов победить в предстоящем поединке.
- 2.25Металлург Мг — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 4.00Динамо Минск — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 3.20Автомобилист — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Альтернативный прогноз: Два клуба будут играть исключителньо в атаку, но у гостей гораздо больше шансов забросить больше хозяев.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.75.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87.